Apel public: Doamna Dancila, presedintia UE nu este afacere de familie sau de partid

Florin Andrei este economist, doctor in Finante si auditor financiar, cadru didactic asociat al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si burse de valori din cadrul ASE Bucuresti. Lucreaza de peste 5 ani in mediul academic si de peste 11 ani in mediul financiar-bancar. Se descrie ca un profesor "altfel", care pune accent in cea mai mare masura pe partea practica a notiunilor studiate, ii provoaca pe studenti sa fie mai informati si sa isi dezvolte un limbaj economic dar si sa se implice activ in comunitate.

Am urmarit cu mare interes festivitatile de preluare a presedintiei EU, este un moment foarte important pentru tara noastra si consider ca trebuie sa fructificam cat mai bine aceasta oportunitate care apare o data la 14 ani.Cele sase luni in care Romania va detine presedintia UE ne dau sansa sa fim conectati la cele mai importante probleme si decizii din interiorul Uniunii. Este o foarte buna ocazie sa aratam competenta, sa aratam diplomatie si capacitate de negociere.Totodata, este de la sine inteles, ca in aceasta perioada, toate reflectoarele sunt pe noi si trebuie sa dam un exemplu ca respectam toate valorile europene, inclusiv justitia si statul de drept unde, si ma bucur ca si domnia voastra sunteti constienta de acest lucru, putem sa cadem usor in tarile date ca exemple negative.Organizarea ceremoniei oficiale la Ateneul Roman a fost inspirata intrucat reprezinta unul din simbolurile culturii si istoriei noastre nationale.As putea sa va inteleg ca mama, insa presedintia UE nu este o chestiune de familie, este un moment solemn si serios, nu un eveniment de familie mai ales ca fiul dvs. si sotia acestuia nu aveau nici o calitate oficiala pentru a participa., filosof, unul dintre putinii romani care au sarbatorit propriul centenar in perioada apropiata de Centenarul Marii Uniri.Desigur, este regretabil sa vedem si cum un fost europarlamentar condamnat la inchisoare cu executare pentru negocierea votului in Parlamentul European a fost invitat, ce ironie, la un eveniment care implica institutiile europene.Doamna premier, presedintia UE nu este o activitate/afacere de familie, cu atat mai putin de partid. Este o perioada in care Romania este in centrul celor mai importante decizii si probleme ale UE iar pentru aceasta trebuie sa fim un partener credibil si competent. Imi e teama ca, daca transformam aceasta experienta in una de familie sau de partid, ne vom decredibiliza ca tara si natiune si nu cred ca vom mai putea indrazni sa credem ca putem reprezenta Romania si UE intr-o Europa a convergentei.