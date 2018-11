Cei 8 ministri schimbati in Guvernul Dancila: Olguta Vasilescu, mutata la Transporturi. Stanescu e inlocuit cu Ilan Laufer

Ziare.

Astfel,. In locul ei"La Ministerul Transportului...Transporturilor - Lia Olguta Vasilescu. Am vazut ca are capacitatea de a duce la bun sfarsit proiecte majotre pentru Romania, ma refer la Legea Salarizarii, a Pensiilor. Aceasta capacitate, dublata de experienta in administratie, o face pe Olguta Vasilescu un candidat foarte bun. Speram ca succesul de la Ministerul Muncii sa fie reflectat si la Transporturi.La Ministerul Muncii am propus pe Marius Budai. Acesta este seful Comisiei pentru Buget-Finante si Banci, iar acest lucru e dublat si de experienta din domeniul social - a fost director executiv la Casa de Pensii Botosani si la Agentia pentru Prestatii Sociale Botosani", a explicat Dancila primele doua mutari din Guvern.. "Am considerat ca e nevoie de o persoana cu autoritate", a motivat Dancila.fost ministru al IMM-urilor: "Experienta pe care o are il ajuta sa dea un raspuns pozitiv provocarilor din cadrul acestui minister", sustine Dancila.a fost considerata a fi o scena prea mare pentru actorul George Ivascu, asa ca i-a fost data"Prin natura sa, cultura are conotatii artistice, dar avem nevoie de rigurozitatea matematica a dlui profesor", a spus Dancila.Ioana Bran este data afara desi in locul sau se vrea sa fie pus, fost fotbalist, actualmente senator de PSD de Valcea. "In opinia mea, experienta in domeniul educatiei, dar si a sportului, recomanda deplin pe domnul Bogdan Matei", sustine premierul.Dupa ce, locul sau va fi luat de un fost social-democrat care a ocupat pentru scurt timp functia -"Dupa cum stiti, Mihai Fifor si-a dat demisia. In aceasta situatie ii multumesc dlui Mihai Fifor pentru activitatea sa, lasa un minister la cheie, iar la acest minister l-am propus pe Gabriel Les, care a mai avut conducerea ministerului", a spus Dancila, precizand ca Fifor se va ocupa de partid.Nu in ultimul rand,. Dancila il aduce inapoi in Executiv peDamcila s-a limitat sa spuna doar ca il readuce in echipa guvernamentala, fara alte explicatii."Sper ca urmatoarea echipa guvernamentala sa fie una care aduce plus valoare. Multumesc si celor care pleaca, a fost o echipa guvernamentala implicata, am vazut acest lucru prin rezultatele obtinute", a sustinut Dancila.Intrebata ulterior de jurnalisti cum de doreste in Guvern ministri care nu au performat in trecut, Dancila a raspuns: "Eu nu vreau sa privesc inapoi, vreau sa privesc in viitor, cred ca in aceata echipa vor peforma".