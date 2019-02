CSM cere Guvernului abrogarea OUG lui Toader, care modifica Legile Justitiei

Reactia lui Mateescu

Nemultumirile

Ziare.

com

Decizia a fost luata, luni, in majoritate, cu 12 voturi DA, 3 voturi NU, 1 vot NUL.Luni, plenul CSM s-a intrunit in sedinta pentru a dezbate efectelor adoptarii OUG 7/2019 din perspectiva demersurilor necesare a fi intreprinse.Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a afirmat luni ca OUG 7/2019, prin care au fost aduse modificari Legilor Justitiei, trebuie abrogata, sustinand ca depaseste solicitarile exprimate de Consiliu, potrivit Agerpres. "Din punctul nostru de vedere si din punctul meu de vedere, ordonanta trebuie abrogata, in masura in care excedeaza solicitarilor Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul a fost consecvent in solicitarile sale, a facut aceleasi propuneri si cu ocazia modificarii legilor Justitiei.Aceleasi propuneri sunt, in principiu, mentionate si in adresa pe care presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul Sectiei pentru judecatori, a inaintat-o Guvernului", a declarat Bogdan Mateescu la finalul sedintei plenului CSM.El a adaugat ca CSM nu a solicitat ca un judecator sa poata ocupa functia de procuror general si a vorbit despre principiul separarii carierelor intre procurori si judecatori."Nu am solicitat niciodata, pe separarea carierelor, un judecator in functie sa fie procuror general. Reamintesc ca singurul organ abilitat constitutional pentru a gestiona cariera magistratilor este Consiliul Superior al Magistraturii.Astazi, (...) un judecator poate fi trecut procuror cu avizul Sectiei, dar cu votul Plenului. Or, pe modificarea aceasta, ministrul si presedintele Romaniei ar putea numi fara niciun drept de decizie, ci doar cu un aviz consultativ al plenului, un judecator in functia de procuror general, incalcandu-se principiul separarii carierelor, pe care si noi l-am sustinut tot timpul", a explicat Mateescu, citat de Agerpres.