Dancila a dat vina, in PE, pe Guvernul Ciolos pentru recursul compensatoriu: O decizie neinspirata

Ea a anuntat ca se va intalni miercuri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a analiza efectele acestuia si pentru a lua o decizie in acest sens."Dupa cum stiti, aceasta lege a recursului compensatoriu a fost initiata de guvernul condus de Dacian Ciolos si cred ca a fost o decizie neinspirata la acel moment.Maine ma voi intalni cu ministrul Justitiei tocmai pentru a lua o decizie, care au fost efectele acestei legi astfel incat decizia noastra sa reflecte realitatea in Romania si lucrurile care s-au intamplat sa nu mai aiba loc. Nu pot sa iau o decizie pana nu vorbesc cu cei in domeniu", a declarat Viorica Dancila, la Strasbourg, potrivit Mediafax.In schimb, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pus in fata valului de infractiuni facute de persoanele eliberate in baza recursului compensatoriu a aruncat vina marti pe deputatii PSD, ALDE si UDMR pentru modificarile aduse proiectului promovat de Guvernul Sorin Grindeanu.Tudorel Toader a admis ca reprezentantii Ministerului Justitiei au fost de acord cu prevederile acestui proiect controversat, dar in varianta promovata de Guvernul Sorin Grindeanu.Potrivit acesteia, persoanele condamnate urmau sa beneficieze de 3, nu 6 zile libere, pe luna, asa cum prevede in prezent legea, din cauza conditiilor de incarcarare necorespunzatoare. Este pentru prima data cand oficialul face precizari privind pozitia ministerului in acest caz.Toader arunca vina in cazul modificarilor legislative facute pe Camera Deputatilor condusa de Liviu Dragnea si controlata de alianta PSD-ALDE.In ultima perioada au fost lansate in spatiul public critici fata de recursul compensatoriu, intrucat mai multi detinuti eliberati au recidivat.Duminica, un tanar de 25 de ani a murit, la Spitalul din Medias, judetul Sibiu, acesta fiind injunghiat in timpul noptii, in urma unui conflict izbucnit intre mai multi localnici, intr-un club, apoi continuat in strada.Trei barbati acuzati ca l-au omorat pe tanarul de 25 de ani au fost arestati preventiv, luni seara. Toti sunt recidivisti, unul dintre ei fiind eliberat in baza Legii privind recursul compensatoriu cu doi ani inainte de termen.