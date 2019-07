Dancila, despre 10 august: In momentul in care se forteaza intrarea in Guvernul Romaniei, seamana cu o lovitura de stat

Ziare.

"In momentul in care se forteaza intrarea in Guvernul Romaniei, seamana cu o lovitura de stat.(..)Eu eram in concediu.In orice stat membru UE, daca cineva incearca sa intre in Guvern, cum ati cataloga acest lucru?Eu nu stiu cine a gresit, sa plateasca. Sam inteles ca sunt dosare, se cerceteaza. Nu am nicio suspiciune, nu e normal sa judec eu de o parte sau de alta, avem justitie", a spus Dancila.Aceasta a adaugat ca trebuie sa plateasca si jandarmii care au demonstrat exces de zel, dar si cei care "au batut-o pe jandarmerita".