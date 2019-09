Dancila merge saptamana viitoare sa ceara votul Parlamentului, dar ramane la guvernare si daca nu-l primeste

LIVE TEXT

Ziare.

com

Daca initial liderii PSD spuneau ca nu se grabesc sa dea testul Parlamentului, Viorica Dancila a anuntat dupa intalnire ca in sedinta au decis ca acest lucru se va intampla chiar miercurea viitoare. Totodata, Dancila ia in calcul sa propuna o formula de guvern restructurata, cu 19 ministere, plus premierul, dar decizia o va lua pana saptamana viitoare.Pentru a fi validat, Guvernul propus de Dancila va avea nevoie de 233 de voturi in Parlament. In orice caz, sefa PSD a anuntat ca si daca nu va primi votul alesilor tot va ramane la guvernare, sustinand ca legea si Constitutia ii permit.Totodata, in CEx s-a votat ca Pro Romania sa nu fie acceptat la guvernare. Amintim ca formatiunea condusa de Victor Ponta tocmai s-a aliat cu ALDE, dupa ce Tariceanu a rupt coalitia de guvernare. Totodata, liderii PSD au mai votat ca marti sa fie votat Teodor Melescanu lider al Senatului si a dat de inteles ca cei care nu vor vota cu fostul ministru ALDE vor fi sanctionati.- Vorbeste- Avem 1.018.000 de semnaturi pentru candidatura la prezidentiale, procesul e in plina desfasurare.- Am discutat despre desemnarea unui purtator de cuvant, cu unanimitate de voturi a fost desemnat Valeriu Steriu.- Am discutat despre sedinta de Guvern si am spus ca dincolo de barierele puse de Iohannis noi am gasit solutii sa putem tine sedinta.- Am discutat despre desemnarea Rovanei Plumb ca si comisar european. Solicit tuturor membrilor PE, indiferent de culoarea politica, sa sustina aceasta candidatura pentru ca este in interesul Romaniei. Mesajul de unitate trebuie avut in vedere in perioada urmatoare, avand in prim plan imaginea Romaniei.- Am vorbit despre situatia Guvernului la acest moment si am hotarat ca saptamana viitoare sa mergem in Parlament. Nu ne este teama, vom merge sa discutam cu partidele politice astfel incat sa obtinem votul de incredere.- Vreau sa subliniez ca ne dorim sa avem votul de incredere dar in cazul in care nu-l obtinem Guvernul nu cade.- Inca nu ne-am hotarat daca mergem cu restructurare sau remaniere.- Daca mergem pe restructurare vor fi 19 ministere plus primul ministru. Depinde de decizia CEx si de discutiile pe care le voi avea cu deputatii si senatorii.- Vom avea negocieri cu toate partidele, mai putin Pro Romania.- In CEx a fost dat un vot conform caruia Pro Romania nu trebuie sa intre la guvernare.- Daca parlamentari de la Pro Romania sustin guvernul acest lucru ne bucura. Ar trebui sustinut de toti membrii Parlamentului.- Il sustinem in continuare pe Teodor Melescanu si cred cu tarie ca va fi ales presedintele Senatului.- Sunt convinsa ca dl presedinte Klaus Iohannis a incalcat Constitutia, dar eu cred ca trebuie sa lamurim lucrurile si avem curaj sa mergem in Parlamentul Romaniei.- Daca nu mi-e frica sa merg in Parlament pentru restructurare, daca nu mi-a fost frica sa gasesc solutii si sa fac sedinta de guvern, de ce mi-ar fi frica de o motiune de cenzura.- Am incredere ca toti colegii senatori vor vota maine conform deciziei din CEx in cazul dlui Melescanu.- Seful Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, spune ca important e ca vor avea 233 de voturi in Parlament si Guvernul va fi validat.- Gabriela Firea a iesit de la CEx alaturi de Paul Stanescu. Ambii anunta ca s-a votat in unanimitate un Guvern mai suplu."Toata lumea vrea restructurare: din 29 de ministere sa fie 20", a spus Firea.Intrebata daca social-democratii vor avea sustinerea majoritatii parlamentare, Gabriela Firea a replicat ca prim-ministrul Viorica Dancila a sustinut ca "va fi bine"."Nu avem de ce sa nu credem cele afirmate de colegii nostri: presedintele Camerei Deputatilor, liderii de la Senat... Sunt convinsa ca din moment ce s-a venit in fata Comitetului Executiv cu aceasta propunere de restructurare a Cabinetului, cu siguranta exista si voturile necesare".