Dancila: Nicio persoana nu va avea o pensie diminuata de la stat daca contribuie la Pilonul II. Noul sistem va fi gata in iunie

"Pentru ca in ultima perioada au aparut o serie de speculatii in spatiul public, vreau sa fac cateva precizari legate de Pilonul II de pensii. Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea Pilonului II de pensii reprezinta una din prioritatile trimestrului urmator, iar in acest sens ne vom asigura ca nicio persoana nu va avea o pensie diminuata de la stat daca contribuie la Pilonul II de pensii", a spus Dancila.Premierul a subliniat ca s-a format o comisie pentru a discuta cu administratorii de pensii private si cu asociatiile de beneficiari ai acestora."Am format o comisie pentru a discuta cu administratorii de pensii si cu asociatiile de beneficiari ai pensiilor private, pentru a crea un cadru nou, un cadru european, cu mai multa deschidere pentru economisire si investitii.Ne propunem ca pana la sfarsitul trimestrului doi (30 iunie - n.red.) acest nou cadru legal sa obtina avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara si apoi sa poata fi aprobat in Guvern", a precizat Dancila.Miercuri, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca spera ca pana la finalul primului semestru din acest an sa ajunga pe masa Guvernului o propunere de mecansim privind transferul pensiei de la Pilonul II la Pilonul I El a precizat ca va exista o concurenta intre sistemul de stat de pensii si cel privat.Intrebat daca este corect sa fie acordate stimulente celor care trec la Pilonul I de pensii, asa cum a anuntat recent, Teodorovici a spus ca totul va fi transparent si ca este vorba despre o concurenta loiala."Sper ca in primul semestru sa avem pe masa Guvernului o propunere de mecanism, un nou principiu, o alta abordare. Se creeaza un mecanism transparent, optional, pentru ca aceia care doresc sa mearga din Pilonul II catre Pilonul I sa poata sa o faca avand toate elementele financiare transparent prezentate, cum se face in zona privata. Fiecare sa stie pe ce sa se poata baza, sa poata fi sigur ca un randament mai bun il poate gasi in aceasta zona a Pilonului II si nu in alte zone.Este o concurenta, un mecanism transparent si logic. Cand lansam in piata un astfel de mecanism, va fi totul analizat si nu va fi nicio opreliste pentru administratorii de fonduri sa ofere un randament mai bun. Va fi o abordare europeana, logica si normala", a declarat ministrul de Finante.Totodata, saptamana trecuta, Teodorovici afirmase ca vrea sa stimuleze romanii sa treaca la Pilonul I de pensii , adica cel de stat, astfel incat Pilonul II de pensii private sa devina optional."Vizavi de Pilonul II - este o normalitate, dar ca oamenii sa vina catre Pilonul I trebuie sa ne asiguram ca stat - privind transparenta contributiei fiecarui contribuabil la Pilonul I - omul sa stie cat acumuleaza, ca banii exista, sunt folositi eficient. Trebuie sa gasim si un mecanism de a stimula trecerea de la Pilonul II la I. Eu va spun ca principiu, oamenii sa opteze intre Pilonul I si II", a afirmat Eugen Teodorovici.Multi romani s-au trezit la finalul lunii martie ca sumele virate la Pilonul II de pensii au scazut in ianuarie 2018 , fata de cele din decembrie 2017, in ciuda asigurarilor date de guvernanti ca modificarea procentului contributiei nu va diminua valoarea nominala a acesteia.