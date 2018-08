Dancila se lauda in sedinta de Guvern cu productia mare de grau, dar nu scoate nicio vorba despre criza pestei porcine

Efectivele de porci din Romania s-au redus cu peste 121.000, sacrificarile continua

Astfel, Dancila a tinut sa precizeze ca masurile de sprijin acordate la timp agricultorilor au produs efectele asteptate iar rezultatele bune se vad deja. Mai mult premierul a afirmat ca anul trecut agricultura a contribuit cu 0,7 puncte procentuale la realizarea cresterii economice a Romaniei si ca se asteapta ca si in acest an sa se intample acelasi lucru."Masurile de sprijin acordate la timp agricultorilor au prosdus efectele asteptate. In primele 7 luni ale anului, agricultorii romani au beneficiat de 2,29 miliarde de euro din fonduri europene, sume investite efectiv in agricultura si dezvoltare rurala. Pana la finalul anului va mai intra inca un miliard. Rezultatele bune se vad deja. In ceea ce priveste recolta de vara, Romania a obtinut pentru prima data peste 10 milioane de tone de grau, desi nu a fost un an prielnic agriculturii din punct de vedere meteorologic.Si estimarile culturilor de toamna sunt incurajatoare, cu impact benefic asupra securitatii alimentare a populatiei dar si din perspectiva ponderii acestui sector si industriei alimentare in PIB. Anul trecut agricultura a contribuit cu 0,7 puncte procentuale la realizarea cresterii economice a Romaniei de 6,9%. Ne asteptam ca si in acest an acest sector sa contribuie la cresterea PIB", a declarat Viorica Dancila.Apoi, premierul a anuntat ca in sedinta de azi a Guvernului va fi aprobat studiul de fundamentare privind construirea segmentului de autostrada Ploiesti-Brasov, iar din luna septembrie vor incepe procedurile de atribuire si dialogul cu investitorii.Pana la sfarsitul anului, a precizat Dancila, va fi semnat si contractul."Astazi aprobam studiul de fundamentare privind constructia si operarea segmentului de autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, precum si operarea autostrazii Bucuresti-Ploiesti. Studiul de fundamentare a fost intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 39/2018, privind parteneriatul public-privat. Din luna septembrie vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii, astfel incat, pana la finalul acestui an, sa reusim semnarea acestui contract deosebit de important", a declarat Viorica Dancila.Romania se afla in acest moment in plina criza de pesta porcina: efectivele de porci din Romania s-au redus cu peste 121.000 de capete doar in ultimele 3 luni, sacrificarile continua, iar statul nu are deocamdata bani pentru a-i despagubi pe romanii care si-au pierdut animalele, dupa arata datele prezentate chiar de ministrul Agriculturii, Petre Daea El a apreciat insa ca, desi nu are specialisti in combaterea pestei porcine africane (PPA), Romania tine epidemia sub control.Mai grav este ca, un document de lucru al Comisiei Europene - intocmit in baza datelor autoritatilor romane - arata ca pesta porcina africana (PPA) s-ar putea extinde alarmant, in perioada urmatoare, afectand mai bine de jumatate din tara Pe o harta intocmita de Comisia Europeana in baza datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), sunt marcate cu rosu nu mai putin de 17 judete, dintre cele 41 ale Romaniei.