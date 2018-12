Dancila: Un Guvern il schimbi atunci cand ai un suport popular

Ziare.

"In momentul in care vrei un alt guvern, trebuie sa castigi increderea electoratului, a oamenilor. Un Guvern il schimbi atunci cand ai majoritatea, atunci cand ai un suport popular. S-au invatat sa vina la guvernare cei care nu au suport la nivel popular", a replicat Viorica Dancila, intr-un interviu inregistrat, la Antena 3.Dancila a plusat cu cartea imaginii Romaniei in exterior."Nu cred ca e benefic ca in Romania sa se faca atata circ cand guvernul e la Bruxelles", a mai spus Dancila.Saptamana viitoare, guvernul PSD/ALDE condus de Viorica Dancila se va confrunta cu prima motiune de cenzura, a anuntat presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna.Dan Barna a facut anuntul miercuri seara, intr-o interventie telefonica la postul de televiziune Digi24.Tot miercuri, la Cotroceni, intrebat daca sustine o motiune de cenzura, Klaus Iohannis a raspuns:"Eu nu trebuie sa sustin o motiune de cenzura. Opozitia trebuie sa sustina o motiune de cenzura si sper sa o faca".Miercuri, Opozitia a incercat sa ii debarce pe Liviu Dragnea si Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputatilor, dar social-democratii au lasat sedinta fara cvorum, pentru a evita inlocuirea celor doi.Dupa ce coalitia PSD/ALDE a ramas fara majoritate in Camera Deputatilor prin plecarea mai multor deputati la partidul condus de Victor Ponta, Opozitia a decis sa faca un test, cerand miercuri introducerea pe ordinea de zi a hotararilor de revocare a presedintelui Liviu Dragnea si a vicepresedintelui Florin Iordache.