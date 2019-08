Dancila vrea sesiune extraordinara pentru legea persoanelor disparute si restrictii la eliberarea conditionata

Fara eliberare conditionata la faptele grave - proiectul e la MJ

Premierul a anuntat ca Executivul va lansa un amplu proiect de lege, care intra in sedinta de azi, in prima lectura., a explicat Viorica Dancila.Totodata, premierul sustine ca Executivul va lua masuri urgente si in baza raportului grupului interministerial, ale carui concluzii au fost prezentate, miercuri, de secretarul de stat Raed Arafat , a mai subliniat premierul Romaniei.Totodata, Dancila a spus ca asteapta din partea ministrului Justitiei, Ana Birchal, o serie de propuneri pentru imbunatatirea legislatiei privind anchetarea persoanelor acuzate de infractiuni grave si foarte grave., a mai spus Dancila.