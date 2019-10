Dat afara de Dancila, mentinut in functie de Curtea de Apel Bucuresti: De ce a respins instanta "mica remaniere" din MAI

"Sunt atributul premierului"

Ce functii a mai ocupat Petcu

Iar nemotivarea propunerii de revocare din functie pune sub semnul intrebarii legalitatea deciziei emise de Viorica Dancila, de a-l elibera din functie pe secretarul de stat din Ministerul de Interne, Adrian Petcu.Astfel explica magistratul Nicoleta Nolden de la Curtea de Apel Bucuresti de ce a suspendat decizia premierului Viorica Dancila, iar Adrian Petcu a revenit in functie.Un caz fara precedent in istoria instantelor, un secretar de stat, functie ocupata eminamente pe criterii politice, a fost mentinut in Executiv ca urmare a unei deciziii judecatoresti.De altfel, reprezentantii Guvernului au explicat in timpul procesului ca numirile si revocarile din Executiv sunt atributul premierului."Adrian Petcu nu a fost numit in functia respectiva ca urmare a promovarii unui concurs sau examen, ci el a fost numit in consideratia calitatilor personale, pe baza increderii acordatede Prim-ministrul Romaniei.Se poate conchide, prin urmare, ca actul administrativ contestat a fost emis cu respectarea principiului simetriei juridice si intruneste cerintele de legalitate, iar ceea ce solicita reclamantul a fi analizat este, de fapt, oportunitatea luarii masurii, ceea ce nu este posibil", au sustinut reprezentantii Guvernului.Practic, in urma unei analize a Codului administrativ, judecatorul arata ca revocarea din Guvern este un act administrativ care poate fi contestat in instanta.Adrian Petcu a fost schimbat din functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a premierului, publicata in Monitorul Oficial pe 14 august. Eliberarea din functie a acestuia a avut loc cu o zi inainte ca fostul ministru de Interne, Carmen Dan, sa demisioneze.Pe 20 august, Adrian Petcu a contestat in instanta decizia de eliberare din functie. Initial, judecatorul Nicoleta Nolden de la Curtea de Apel Bucuresti a suspendat provizoriu aceasta decizie, pe 30 august, iar pe 25 septembrie a decis suspendarea hotararii de eliberare din functie. "Executorie de drept. Cu recurs in 5 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucuresti", este decizia de miercuri a CAB.", este decizia Vioricai Dancila. Temeiul de drept invocat este Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ.Unul dintre articole arata ca: ""."Din analiza acestor dispozitii legale rezulta ca numirea si eliberarea din functie a unui secretar de stat, cum este si in cazul de fata al guvernului, reprezinta prerogativa primului ministru.", explica Nicoleta Nolden.Potrivit acesteia, daca legiuitorul ar fi dorit sa excluda din categoria actelor administrative deciziile Primului-Ministru de numire si eliberare din functiile de "", ar fi trebuit in primul rand, prin noul Cod administrativ, sa defineasca "", respectiv pana la ce nivel al aparatului administrativ central sunt intelese acestea (ministru, secretar de stat, subsecretar de stat), iar apoi sa elimine din categoria actelor administrative deciziile referitoare la aceste functii.", explica instanta.Judecatorul arata ca motivarea unui act administrativ este una dintre cerintele fundamentale pentru ca actul respectiv sa poata fi considerat valabil si producator de efecte juridice."Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea retine faptul ca reclamantul prezinta cazul bine justificat avand in vedere nemotivarea actului administrativ, acest aspect fiind apt sa fundamenteze concluzia unei indoieli serioase in privinta legalitatii deciziei nr.201/14 august 2019.Chiar daca am trece peste nemotivarea actului, asa cum reiese din jurisprudenta europeana invocata de catre reclamant, potrivit careia daca nu se cere ministrului sa motiveze actele, se vor solicita ansamblul documentelor in baza carora a fost luata masura (), in aceeasi cauza, s-a aratat ca daca nu se cere ministrului sa motiveze actele, atunci se vor cere, retine instanta din adresa emisa de catre paratul Ministerul Afacerilor Interne ca nu exista nici un dosar administrativ care sa fi fundamentat propunerea adresata Primului-Ministru de eliberare din functie a reclamantului, deci standardul minim acceptat de jurisprudenta europeana nu este nici aceasta indeplinit", conchide Nicoleta Nolden.Curtea a apreciat ca se justifica masura suspendarii executarii masurii pana la ramanerea definitiva a hotararii instantei de fond, avand in vedere posibilitatea ca "".Conform CV-ului publicat pe site-ul MAI, din 26 octombrie 2018, Adrian Petcu a coordonat Directia Generala pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului, Directia Generala de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, Institutiile Prefectului.Anterior, el mai ocupase functiile de prefect al Capitalei, prefect al judetului Ilfov si consilier superior in Prefectura Ilfov.Sotia lui Adrian Petcu este judecatorul Roxana Ioana Petcu. Aceasta lucreaza in prezent la Inspectia Judiciara, iar anterior a fost incadrata la Serviciul resurse umane pentru instantele judecatoresti din cadrul CSM. Inainte de a ajunge in CSM, Roxana Ioana Petcu a fost presedinte al Judecatoriei Buftea si Tribunalului Ifov.