De ce a avut Viorica Dancila nevoie de noua Cancelarie

Cancelaria va avea in componenta, pe langa seful acesteia, cu rang de ministru, mai multi secretari de stat si consilieri de stat, precum si pe directorul de cabinet al premierului.In cadrul acestei structuri va functiona si un consiliu stiintific, compus din 7 membri neremunerati, personalitati reprezentative ale mediului academic, stiintific si neguvernamental.Potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial, Cancelaria Primului Ministru este condusa de seful cancelariei, cu rang de ministru, iar in aceasta structura isi desfasoara activitatea unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, precum si directorul de cabinet al premierului.Cancelaria va avea trei atributii principale:Prima este cea de comunicare si relatii cu presa, asigurand si coordonand "producerea integrata si unitara a mesajului public guvernamental" si "raspandirea informatiilor publice prin toate mijloacele de comunicare". In acest scop, va organiza conferinte de presa saptamanal sau ori de cate ori este nevoie. De asemenea, se va ocupa de acreditarea jurnalistilor si va gestiona crizele de comunicare.In al doilea rand, cancelaria va contribui, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, la "implementarea politicilor si stabilirea obiectivelor in domeniul relatiilor internationale, potrivit programului de guvernare si obligatiilor ce deriva din strategiile nationale si din instrumentele internationale la care Romania este parte".In acest sens, printre altele, cancelaria va mentine legaturi cu ambasadele straine in Romania si cu organismele internationale reprezentate in tara, "in scopul informarii acestora, impreuna cu MAE, asupra aspectelor care privesc domeniile de activitate a Guvernului".Cea de a treia atributie a cancelariei este de a asigura, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, buna desfasurare a relatiei cu Parlamentul in domeniul de activitate.De asemenea, in cadrul acestei cancelariei va functiona si "un consiliu stiintific, organism consultativ compus din 7 membri, personalitati reprezentative ale mediului academic, stiintific si neguvernamental, neremunerati", care are rolul de a emite propuneri si opinii in domeniul de competenta al cancelariei.Costin Mihalache, fost consilier al premierului Viorica Dancila, dar si in perioada premierului Victor Ponta, fost director general la CFR SA, fost presedinte al Consiliului de Administratie la CNAIR, dar si fost diplomat pe relatia cu CHina, a fost numit, saptamana trecuta, prin decizie a Vioricai Dancila, in functia de sef al Cancelariei primului ministru.In februarie, el fusese numit in functia de director general al companiei de stat care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA.Mihalache a ocupat, din martie 2018 pana in februarie 2019, functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila.Guvernul a adoptat, in urma cu o saptamana, o ordonanta de urgenta prin care reinfiinteaza Cancelaria Primului Ministru, structura desfiintata in prima sedinta a Cabinetului Grindeanu.