"De ce nu i-a mers Vioricai Dancila cu Comisia Europeana?"

Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, insa, nu e inca dispusa sa accepte o propunere controversata, mai ales ca ea insasi are de recuperat vulnerabilitatile procesului prin care a ajuns la sefia institutiei europene.Procesul de Spitzenkandidaten a fost viciat si fostul ministru german a venit ca o solutie de compromis in negocierile dintre liderii europeni, dar nu vrea sa isi inceapa mandatul cu alte compromisuri, mai ales daca aceastea vin de la prim-ministrul care a dat serios de furca Uniunii Europene, de cand este in functie.In plus, e vorba despre acelasi prim-ministru care clameaza acum dreptul ca Romania sa primeasca un portofoliu important - fara sa desemneze mai intai un candidat legitim si competent -, dar nu mai departe de acum cateva luni a facut tot posibilul sa impiedice un candidat roman, Laura Codruta Kovesi, sa ajunga la conducerea Parchetului European, desi acesta fusese validat de mai multe filtre europene, pe criterii de competenta.Duplicitatea aceasta scoate din calcul vreo servire a interesului national, macar de fatada, iar Ursula von der Leyen nu e dispusa sa cautioneze rasplatile politice pe care vrea Viorica Dancila sa le imparta in propriul partid.* In primul rand, prim-ministrul PSD a presupus ca, de vreme ce Romaniei i se cuvine un portofoliu de comisar european, atunci desemnarea e un proces formal.In fond, a fost Corina Cretu o propunere cu mult mai buna in mandatul precedent?E aici un viciu de perspectiva: Viorica Dancila nu a fost corect pregatita sa inteleaga contextul.Or, miza pe care a pus-o in joc Ursula von der Leyen si, prin ea, liderii europeni care au introdus-o in arena, este aceea de a prezenta o versiune imbunatatita a Comisiei Europene, care sa reintareasca valorile comunitare si sa performeze.Inainte de a imparti portofolii, presedintele ales al Comisiei Europene vrea sa trieze CV-urile celor mai buni si apoi sa vina cu echipa in fata Parlamentului European.Mai mult, odata cu introducerea in discursul politic european a "reprezentarii Estului", focusul va fi pe ce poate Estul ca resursa umana performanta, competitiva si cu nimic mai prejos Vestului.Sunt doua intrebari aici:Este Rovana Plumb cel mai bun candidat pe care il poate da Romania unei Comisii Europene cu un mandat ambitios, asezat pe premisele reformarii Uniunii Europene?Este Viorica Dancila cel mai credibil selectioner, in numele Romaniei? Pentru ca prim-ministrul PSD nu a pus in scena - fie si de ochii lumii - un proces de recrutare, ci a decis, nu se stie alaturi de cine, dar putem presupune ca e vorba despre partid, numele pe care le-ar vrea in Comisie.Surse politice au confirmat pentruca premierul nu l-a consultat macar pe presedintele Klaus Iohannis, ci l-a informat ca va inainta cele doua propuneri: Dan Nica si Rovana Plumb.* In al doilea rand, Viorica Dancila nu a fost capabila sa isi asume o desemnare macar transparenta si asumata pana la capat.Desi a pronuntat numele celor doi si social-democratii au transmis, pe surse, ca propunerile au si fost trimise la Bruxelles, surse europene coroborate consultate dearata ca Guvernul roman nu a trimis propunerile concrete, intr-un plic adresat Ursulei von der Leyen.Viorica Dancila a informat-o telefonic pe Ursula von der Leyen ca ar vrea sa ii nominalizeze pe Rovana Plumb si Dan Nica, a urmat apoi intalnirea esuata de la Bruxelles, de unde a obtinut doar o fotografie rigida si in care viitorul presedinte al Comisiei Europene nu i-a dat prilejul sa negocieze pentru vreunul dintre cei doi.De altfel, nici a doua zi dupa aceasta intalnire, propunerea nu pare a fi intrat pe fagasul oficial.Iar congresul PSD se apropie si Viorica Dancila are nevoie de mesaje de forta, asa ca se lauda cu faptul ca a persuadat-o pe Ursula von der Leyen sa ii aloce Romaniei un portofoliu serios: Transporturile, Energia sau Mediul.De fapt, premierul a ramas doar cu varianta Rovana Plumb pe masa, dar nu e exclus ca Romaniei sa i se ceara totusi o selectie bazata pe competente, inainte de a vrea doar sa umple o functie cu un om al partidului."Sunt convins ca doamna presedinta aleasa a Comisiei Europene i-a explicat faptul ca portofoliile nu se ofera unor tari, ci se atribuie comisarilor europeni.Inainte de a vorbi de portofoliu, trebuie sa stim cine e candidatul pentru pozitia de comisar desemnat de Romania si daca acesta indeplineste criteriile de integritate si de competenta si are experienta necesara pentru un portofoliu sau altul. Sunt state membre care au clarificat demult numele viitorului comisar desemnat, tocmai pentru a putea sustine pentru acesta un portofoliu relevant", spune si Dacian Ciolos, fost comisar european.De altfel, Ursula von der Leyen i-a spus Vioricai Dancila ca portofoliul va fi discutat cu comisarul desemnat, nu cu premierul tarii, arata surse europene.