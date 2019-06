Departamentul de Stat al SUA critica dur Guvernul: Coruptie endemica, modificarile din justitie, functionari care traficheaza minori. Romania a fost retrogradata

Coruptia endemica si presupuse complicitati in infractiunile de trafic au continuat fara a fi pedepsite, in special cazurile de oficiali care au exploatat minori care se aflau in centre de plasament

Romania a fost retrogradata pe lista de supraveghere la nivelul 2

SUA critica "reformele" in justitie

Mai mult, noile modificari ale Codului Penal ar putea diminua capacitatea politiei de a aduna dovezi

o noua lege care a stipulat pedepse reduse pentru condamnatii incarcerati in conditii improprii a dus la eliberarea a peste 500 de condamnati pentru trafic

Recomandarile Departamentului de Stat: Dati si bani, nu puneti doar pe hartie

"Guvernul Romaniei nu a luat minimele masuri pentru a elimina traficul de persoane, dar face eforturi semnificative in acest sens. Printre aceste eforturi se numara punerea sub acuzare a cat mai multor traficanti si intocmirea unei strategii pe 5 ani si a unui plan national de actiune.Cu toate acestea, Guvernul nu a facut nimic in plus fata de perioada analizata in raportul precedent. Tribunalele au condamnat semnificativ mai putini traficanti si oficialii au identificat considerabil mai putine victime, continuand un trend descendent ce se inregistreaza deja de multi ani.Judecatorii tot nu au beneficiat de training specializat in abordarea cazurilor de trafic si a victimelor traficantilor, fapt ce a avut efecte negative in ceea ce priveste sentintele, despagubirea victimelor sau plasarea in programe de protectie a martorilor.Mai mult, lipsa finantarii pentru serviciile publice de asistenta si protectie ramane o problema, lasand victimele fara ajutor, sub pericolul de a fi re-traumatizate si vulnerabile sa fie re-traficate. De aceea,", se arata in document.In raport este notat faptul ca in 2018 au fost deschise 695 de dosare de trafic, putin mai mult decat in 2017 - 675 de dosare, dar mult mai putin decat in 2016 - 864 de dosare. 130 de traficanti au fost condamnati in 2018, dintre care 29% au primit sentinte cu suspendare, iar ceilalti pedepse cuprinse intre 1 si 10 ani de inchisoare.Mai este notat ca politistii romani au colaborat la 36 de anchete cu omologi din alte state europene, dar Romania nu a extradat niciunul suspect, fata de 2017 cand 44 au fost extradati.. Observatorii au raportat coruptie endemica si complicitate a oficialilor guvernamentali in cazurile de trafic, in specialManagerul unui astfel de centru din sudul tarii este acuzat ca a traficat minorii avuti in grija. Guvernul nu a initiat insa nicio ancheta sau sanctionare a angajatilor complici la astfel de fapte.intr-o serie de dosare, inclusiv cele de trafi de persoane.Si, asta traducandu-se in supraincarcarea politistilor ramasi in sistem, care lucreaza simultan numeroase dosare si se zbat sa stranga probe pentru a avea dosare solide. Totodata,", se arata in raport.Este precizat si ca judecatorii n-au instruire speciala, trateaza cazurile de trafic la fel ca pe cele de prostitutie, ceea ce este in detrimentul victimelor si in ceea ce priveste sentinta pentru traficant, si compensatia pentru victime. Nici politistii nu sunt atrenati si nu stiu sa identifice cazurile in care persoane pe care le prind prostituandu-se, inclusiv minori, fac asta pentru ca sunt fortate.Departamentul de Stat al SUA are o lista foarte lunga de recomandari pentru autoritatile romane, de la programe speciale pentru fortele de ordine, astfel incat sa fie antrenate sa descopere cazurile, la finantarea ONG-urilor care ajuta victimele. Totodata, statul este incurajat sa infiinteze o institutie care sa se ocupe de finantarea corespunzatoare a luptei cu acest fenomen.Americanii spun ca ar fi necesara si modificarea legislativa astfel incat si agentiile care recruteaza persoane care sunt traficate sa fie sanctionate. Se cere si un sistem holistic pentru victime, sa li se ofere consiliere psihologica si acces la servicii medicale, dar si avocati specializati in tribunale.Nu in ultimul rand,