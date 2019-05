E oficial! Dancila a dat-o afara pe Anca Alexandrescu de la Guvern

Sursa: Monitorul Oficial

"Umbra" Vioricai Dancila

Ziare.

com

Acest demers fusese anuntat inca de miercuri de Viorica Dancila. Ea a fost intrebata, intr-o lunga conferinta sustinuta la finalului primului CEx din era post-Dragnea, daca va lucra in continuare cu oameni precum Anca Alexandrescu sau Darius Valcov, apropiati ai fostului sef PSD."Cu Anca Alexandrescu exclus. Este consilier onorific la Guvern, maine o voi elibera din functie. Si la partid la fel. Voi lua o decizie in curand legata si de Darius Valcov. Nu imi cereti sa va dau raspuns acum", a spus Viorica Dancila.Pentru o lunga perioada de timp, Anca Alexandrescu aparea la orice iesire publica sau deplasare externa in spatele Vioricai Dancila. La inceputul lunii mai, insa, pe masura ce zvonurile despre o racire a relatiilor dintre premier si Liviu Dragnea erau tot mai dese, a venit si decizia lui Dancila de a o indeparta pe Alexandrescu de la Guvern.S-a spus chiar de atunci ca aceasta va fi demisa din functia de consilier onorific, insa s-a insistat ca acest lucru se intampla pentru ca ea sa se poata concentra pe comunicarea PSD in campania electorala pentru alegerile europarlamentare.Anca Alexandrescu a fost numita in Guvernul Dancila in februarie 2018. Alexandrescu este fosta sotie a lui Dan Andronic si a fost consiliera lui Liviu Dragnea, ocupandu-se direct de imaginea si comunicarea fostului liderul PSD.Anca Alexandrescu s-a mai ocupat de comunicare si in guvernele Nastase si Ponta, dar si de fostul primar general Sorin Oprescu.In timpul guvernarii Ponta, ea a raspuns de imaginea lui Liviu Dragnea, pe atunci ministru al Dezvoltarii.