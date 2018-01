Florin Citu, despre Cabinetul Dancila: Un Guvern de papusi. In spatele fiecarui ministru este un papusar

Ziare.

"Guvernul care a iesit azi din CEX PSD arata clar ca nu sunt interesati de bunastarea romanilor si de viitorul Romaniei.", a declarat senatorul liberal.Citu a mai spus ca "domeniile sunt impartite pe baroni PSD si la o citire atenta veti vedea ca este foarte clar in ce directie se vor duce banii in 2018".Liberalul i-a indemnat pe cetatenii carora la inceputul acestui an le-au scazut salariile sa trimita fluturasii lui Liviu Dragnea si Olgutei Vasilescu. "Ii cer public lui Liviu Dragnea sa vina sa ne spuna ce se intampla cu salariile medicilor, ce se intampla cu impozitele pentru medici. Ii cer public Liei Olguta Vasilescu sa vina sa ne spuna ce se intampla cu salariile scazute ale romanilor din 2018.Ne spuneau ca nu scad niciun salariu (...)i", a spus Citu.Vicepresedintele liberal a mai declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut, "" pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmand ca parteneri strategici discuta la Davos despre "criza romaneasca".