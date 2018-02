Ghita Pristanda traieste. Curat caraghioz

Nepricepere si amatorism

Noi crestem fabulos si UE stagneaza

Salarii mari doar pe hartie

Cum ajunge pixul lui Valcov la 8 miliarde de euro?

Cele mai spectaculoase promisiuni

Crestere anuala de 5,5% timp de trei ani, fara nicio crestere de preturi, timp in care UE va "sta pe loc" si noi vom ajunge la 70% din nivelul mediu al Uniunii;

Salariu mediu brut de 1.000 de euro cu doar 1 milion de salarii de peste 1.000 euro;

Doua fonduri suverane de investitii, unul cu active de 10 miliarde de euro, altul neprecizat de mare;

1.200 km de autostrada, 8 spitale regionale si un spital republican realizate de aceste doua fonduri, totul cu doar 8 miliarde de Euro;

Cai ferate cu viteza de peste 100km/h, numeroase fabrici, modernizarea industriei de aparare si capitalizari de firme private si de stat, fara numar;

Apararea Ucrainei si/sau Republicii Moldova de o iminenta invazie rusa.

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Superficialitatea, indolenta au fost dintotdeauna atribute pe care noi insine ni le enumeram, in dese momente de depresie colectiva, ca fiind esentiale pentru explicarea insuccesului romanilor, de la fotbal pana la constructia de autostrazi.Totusi, pana acum, Romania "formala" arata bine: documentele publice erau impecabil lucrate, iar pozitiile oficiale erau de o calitate occidentala. Ceea ce noi regretam era faptul ca, desi aveam legi si programe de calitate ireprosabila, ele nu se puneau niciodata in practica.In anii '90 sau in primul deceniu al noului mileniu, partidele politice aveau decenta de a intocmi programe politice si de guvernare foarte bine lucrate, cu date reale si angajamente realiste; oricat ar fi fost de ambitioase promisiunile, programele de guvernare erau concepute de oameni cu deprinderi intelectuale certe si cu exercitiul macroeconomiei; la randul sau, Opozitia avea printre parlamentari oameni cu intelegerea faptelor, capabili sa sanctioneze orice eventuala nota de stridenta a programelor de guvernare.Ei bine, astazi, dupa cateva decenii de decadere continua a calitatii educatiei universitare, dupa ce toate orasele patriei au fost fericite cu proaspete universitati, dupa ce produsele finite ale acestor abatoare de cunostinte si de cultura au ajuns sa conduca tara, s-a ajuns la ridicolul absolut al scenei politice:Superficialitatea cu care proaspat investitul Guvern a tratat propriul program este caraghioasa, dar cum putem cataloga superficialitatea cu care Opozitia s-a raportat la elucubratiile continute de documentul de capatai al Executivului?Documentul in cauza pacatuieste prin nepricepere si amatorism, desi incearca sa ne induca viziunea unei maretii nationale care ne pandeste incepand cu deceniul viitor.E mult, e putin? Ei bine, Romania se afla in 2016 cu acest indicator la un nivel de 58% din media UE (); ar trebui, asadar, ca sub inteleapta guvernare sa stergem un decalaj de 12 puncte procentuale in numai 4 ani, in conditiile in care o performanta similara a fost realizata de Romania in precedentii 8 ani.Vorbind de cifre absolute, indicatorul PIB/locuitor (PPP) era de 41.974 de dolari ca medie pentru intreaga Uniune, iar Romania avea 23.958 de dolari (sub 58%), conformCum cred doamna Dancila si specialistii nepretuiti ai ei ca vom ajunge la promisa performanta ne spune chiar fabulosul program de guvernare (pg.23): crescand cu 5,5% (procentajul este, atentie,in documentul guvernamental!) anual.Ei bine, daca Romania va avea un ritm de crestere de 5,5% anual, asta inseamna ca va creste cu 23,8% in patru ani, adica va atinge 29.660 de dolari, ceea ce reprezinta exactDeci Guvernul ne propune urmatorul scenariu:AdicaMai putin increzatoare in predictiile baronilor de guvernamant, Comisia Europeana are alte previziuni: crestere de 2,1% pentru 2018 si de 1,9% pentru 2019, cu ritmuri comparabile pentru 2020 si 2021 (vezi, document al Comisiei Europene).Unde mai pui ca la noi inflatia e cam vioaie, de peste 3% in 2017, de exemplu! Din cauza cresterii accelerate de preturi de la noi din 2017, de exemplu, Romania ramane la 58% din media UE la indicatorul PIB/locuitor (PPS) si in 2017, la fel ca si in 2016.Dar de unde stie Guvernul Dancila ca vom creste cu 5,5% pe an? Pe ce te bazezi, ba, al lu' Parizianu?, vorba unui alt teleormanean celebru. Pai, Dancila&Co se bazeaza pe... urmatoarul rationament:, plecand de la castigul salarial mediu nominal brut din luna noiembrie 2017, de 3.430 de lei, conform Institutului National de Statistica.Adica, de la 750 de euro in 2017 vom ajunge la 1.000 de euro salariu mediu brut in 2020? O crestere de 33% in trei ani?Smecheria este, de fapt,Adica la cursul prevazut de inteleptii lui Dancila de 4,55 lei/euro, deja in 2018 vom avea unde 915 de euro, foarte aproape de tinta de 1.000 de euro din sfantul si incontestabilul program de guvernare. Salariu doar pe hartie, din pacate....In plus, la pagina 25 din monumentalul program, ni se promite, tot pentru 2020, ca peste un milion de romani vor avea acelasi salariu brut de peste 1.000 de euro.Si iarasi nu a remarcat nimeni cum violeaza martorii lui Dancila mostenirea persanului MuḼammad ibn Musa al-Khwarizmi (Darius, nu cauta pe Google, ca poate vei ajunge sa citesti ""..!).Cea mai "tare" promisiune apare insa la pagina 23, unde ni se promitefond care sa aiba active de peste 10 miliarde de euro si care sa investeasca in economie peste 8 miliarde de euro in urmatorii trei ani.Las deoparte faptul ca majoritatea acestor companii, pe care martorii lui Dancila le considera de stat sunt de fapt companii publice, listate la bursa, iar statul este doar actionar majoritar.Dar,va contine si el o parte din aceste companii, astfel incat "Transelectrica si Transgaz vor fi administrate si detinute de FND, iar Hidroelectrica si Romgaz de catre FSDI".Si, atunci, cum se poate ajunge la cele 10 miliarde promise?Ei, dar: vor strange dividendele de la aceste companii (maxim un miliard de euro anual), vor vinde hoteluri si case de vacanta, vor emite obligatiuni si vor ajunge fix la 8 miliarde de euro in trei ani.Acum sa ne intrebamDar presupunand ca, punand la socoteala si lingourile de aur de la botezul copilului personajului de mai sus, ajungem la cele 8 miliarde,Vor "dezvolta sau construi de la zero afaceri in domenii prioritare pentru statul roman, care sa se sustina economic".Si care or fi afacerile care sa se sustina economic? Ce ne raspunde "Cartea Intelepciunii" (pg 24): "constructia unui spital republican si a 8 spitale regionale (3,5 miliarde de euro) " plus "o autostrada care sa strabata muntii intre Transilvania si Moldova (Targu Mures - Iasi), o a 2-a autostrada prin sudul Romaniei, care sa uneasca Transilvania cu Oltenia si Tara Romaneasca (Timisoara - Bucuresti) si o a 3-a care sa uneasca Moldova cu Tara Romaneasca (Iasi - Bucuresti) ", fara costuri estimate, plus "trenuri care circula cu viteze de peste 100 km/h, din directia Vest - Bucuresti, Chisinau - Iasi - Bucuresti, Bucuresti - Constanta, Bucuresti - Brasov" plus "capitalizarea unor firme precum Tarom, CFR, Santierul Naval Constanta, C.E.C., Nuclearelectrica".Daca mai pun la socoteala ca iscusitul Guvern Dancila vrea sa capitalizeze Nuclearelectrica dintr-un fond care contine chiar Nuclearelectrica, asta in limbaj bruxellez se traduce prin "ajutor de stat"...Dar oare ministrii astia multi (27 sunt) or fi aflat ca s-au obligat sa faca un fond suveran care sa capitalizeze firma privata Santierul Naval Constanta?Si pentru ca Guvernul Dancila este prea mare pentru o tara atat de mica, cu aceleasi 8 miliarde de euro se vor mai face si "numeroase fabrici in agricultura si industrie" si: "O alta industrie dezvoltata prin FSDI va fi cea de armament, prin modernizarea si extinderea capacitatilor fabricilor existente".Am ramas si fara grai si fara semne de punctuatie...Am pastrat pentru final: "Stabilitatea tarilor vecine de la Est este fundamentala pentru Romania, stat de granita al NATO si UE, astfel incat Romania sa nu devina stat cu frontiera directa cu Rusia". Adica Guvernul nostru acuza Federatia Rusa ca ar planui sa-si alipeasca fie Ucraina, fie Republica Moldova, fie pe ambele si crede ca, daca ne vom implica noi sa mentinem Ucraina si Republica Moldova stabile, rusii nu-si vor duce planurile la bun sfarsit!Bine ca rusii nu citesc asemenea formulari sau nu le inteleg. Dar oare la Chisinau o fi citit cineva programul de guvernare de la Bucuresti? Poate li se face frica de rusi, cine stie?, si se apuca sa stearga filmarile din camerele hotelului Nobil din Chisinau.In fine, abia la pagina 15 aflam explicatia faptului ca Romania l-a pus pe premierul nipon Shinzo Abe sa aterizeze de pomana cu noaptea in cap la Bucuresti:. Japonia nu exista pentru noi, desi este a treia economie a lumii...Acum, spre final,Poate macar inainte de alegeri, in 2020, cineva din actuala Opozitie va reciti aceasta scurta lista de promisiuni si va pune cateva intrebari...