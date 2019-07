GRECO critica aspru Romania, iar Dancila tace malc. Birchall vorbeste despre regulile cluburilor, iar Tariceanu acuza expertii internationali

Rapoarte de mare duritate: GRECO insista ca SS e o anomalie si trebuie desfiintata

La mai bine de doua ore de la publicarea documentelor, Guvernul s-a reunit in sedinta saptamanala, iar la debutul ei premierul Viorica Dancila s-a laudat cu cresterea economica, cresterea salariului mediu net, cresterea salariilor din constructii, toate, spune ea, "datorita masurilor guvernamentale bune", a anuntat data alegerilor prezidentiale si a spus iar ca vrea ca seful CNAIR sa fie demis.Despre criticile extrem de dure din rapoartele GRECO Viorica Dancila nu a scos insa niciun cuvant.Singurul membru al Guvernului care a oferit o reactie pe aceasta tema, insa foarte scurta, a fost ministrul Justitiei, Ana Birchall."Dumneavoastra stiti ca atunci cand, ca regula generala, esti intr-un club, ca sa spun asa, e nevoie sa respecti regulile. Pe recomandarile din raportul GRECO permiteti-mi sa ma pronunt dupa ce vor fi publicate", a spus Birchall, intrebata de jurnalisti daca recomandarile din rapoartele GRECO ar trebui sa fie obligatorii.A reactionat si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar pentru a critica expertii GRECO, subliniind ca acestia nu au avut nimic de comentat "despre dezvaluirile din ultimii ani"."Raportul GRECO privind Romania a fost publicat pe http://www.just.ro/ sau, mai bine zis, parerea unor experti straini despre justitia din Romania a fost publicata. Aceiasi experti care nu au avut nimic de comentat despre dezvaluirile din ultimii ani (vezi protocoalele secrete, dosare facute la comanda, sentinte venite din padurile patriei, sectii ilegale de investigarea magistratilor etc) ", a scris Tariceanu pe Facebook GRECO insista, in raportul privind Justitia din Romania, ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, condusa de Adina Florea, sa fie desfiintata.Aceasta solicitare apare expres si este argumentata pe larg in raportul care monitorizeaza felul in care au fost urmate de autoritatile romane recomandarile din Raportul Ad hoc (Regula 34).GRECO noteaza ca doar una dintre cele cinci recomandari specifice facute in Raportul Ad hoc a fost indeplinita, in vreme ce celelalte patru nu au fost implementate.In acest sens, insa, GRECO saluta faptul ca, in 4 iunie 2019, prim-ministrul roman Viorica Dancila a anuntat intentia de a abandona modificarile controversate aduse legislatiei din Justitie.GRECO transmite, in concluziile raportului, ca este in mod deosebit preocupat de faptul ca recomandarea de a fi abandonata crearea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost complet ignorata.In Raportul Ad hoc, GRECO a recomandat abandonarea crearii sectiei speciale pentru investigarea magistratilor.