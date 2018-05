Gura pacatosului? Viorica Dancila, in sedinta de guvern: Reducem democratia!

reducem democratia

La debutul sedintei de guvern de joi, in momentul in care a dat detalii despre modificarile Legii achizitiilor publice, Dancila a spus, ridicand capul din hartiile din care citea, ca, prin acest act normativ, se va reduce....democratia. Ulterior, dupa ce a privit foile, s-a corectat si a spus cuvantul corect - birocratia."Acest act normativ va contribui la ridicarea barierelor in calea investitiilor in Romania. Aseara, ministrul Teodorovici a prezentat pe larg in ce constau modificarile pachetului de legi pe achizitiile publice, dar si faptul ca aceste modificari au fost facute pe baza consultarilor cu CE.Putem spune, pe scurt, casi reducem...reducem birocratia si reducem termenele. Cred ca este foarte important acest lucru si cred ca este asteptat de foarte multi romani", a declarat Viorica Dancila.Viorica Dancila este renumita pentru gafe, greseli gramaticale si exprimari deficitare care fac deliciul internautilor si rusinea romanilor care isi dau seama cine ii conduce.Luni, jurnalistii au intrebat-o pe Viorica Dancila daca s-a gandit totusi sa demisioneze, avand in vedere gafele pe care le face la fiecare aparitie "Cum suportati sa fiti ciuca batailor in tara asta?", a intrebat fara menajamente un jurnalist.Viorica Dancila a raspuns cu o noua gafa, sugerandu-i sa faca un exercitiu de "imagine" si sa se puna in locul ei. Expresia corecta este "exercitiu de imaginatie".