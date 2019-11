Guvernul Dancila ne spune ca face prima banca de sange in 35 de ani. Se lauda si cu 3 spitale regionale pe hartie, din 8 promise in 2016

Cat costa si ce va face banca de sange, asa cum o vede PSD

PSD a promis 8 spitale regionale, Dancila e multumita ca lasa "fundatia" pe hartie pentru 3

Ziare.

com

Anuntul a fost facut la inceputul sedintei de premierul demis Viorica Dancila, care a prezentat proiectul drept un prim pas extrem de important, ce spera ca va fi continuat de guvernul care ii urmeaza chiar azi."Facem azi un prim pas pentru realizarea unui proiect foarte asteptat si foarte important pentru oameni si care sper sa fie continuat de urmatorul guvern. Aprobam studiul de fundamentare pentru construirea unei banci de sange, plasma umana si celule stem. Face parte din strategia nationala de sanatate 2014-2020 si planul de actiuni pe perioada 2014-2020, care vizeaza imbunatatirea serviciilor medicale", a spus Dancila.Doar ca, in comunicatul de presa remis de Guvern dupa sedinta, suntem informati ca "durata estimata de realizare si operare a proiectului este de 35 de ani".Valoarea totala a investitiei, in viziunea de 35 de ani a Guvernului PSD, este de 854 milioane de lei, fara TVA."Vor beneficia toate centrele de transfuzii din reteaua Ministerului Sanatatii, maternitatile din reteaua publica si privata, unitatile de transfuzii din spitalele publice si private. Acest proiect se va realiza in parteneriat public privat in care Ministerul Sanatatii, prin Unifarm, va fi beneficiar al proiectului, dupa finalizarea contractului", a precizat Dancila.In comunicatul remis de Guvern sunt detaliate si ramurile pe care le va acoperi banca."Banca nationala de sange, plasma umana si celule stem va fi alcatuita din fabrica de procesare a plasmei umane care reprezinta 70% din valoarea totala a investitiei, respectiv 594 milioane lei, fara TVA, adica contravaloarea lucrarilor de constructii si a echipamentelor si dotarilor, laboratorul si depozitul central al bancii, care reprezinta 12% din valoarea totala a investitiei, respectiv 106 milioane lei, fara TVA, contravaloarea lucrarilor de constructii si a echipamentelor si dotarilor, si centrele de transfuzii, cele de colectare plasma si centrele de colectare celule stem si maduva osoasa a caror modernizare necesita investitii reprezentand 7% din valoarea totala a investitiei, adica 63 milioane lei, fara TVA.Totodata, in cadrul proiectului se are in vedere si transferul de tehnologie - licente de productie, patente, atestate si certificari - care reprezinta 11% din valoarea totala a investitiei.Partenerul privat va suporta costurile proiectului, mai exact costurile aferente lucrarilor de constructie si dotarii cu echipamente, dar si costurile aferente activitatii de operare si intretinere curenta", sustine Guvernul.In aceeasi sedinta, Viorica Dancila s-a laudat si ca lasa mostenire urmatorului guvern "fundatia" spitalelor regionale din Cluj Napoca, Iasi si Craiova. Prin aceasta fundatie, Dancila s-a referit doar la documentare."Am multumirea ca in mandatul Guvernului am reusit sa pregatim in detaliu etapa tehnica, practic, fundatia construirii celor 3 spitale regionale de la Iasi, Cluj-Napoca si Craiova. Noul guvern are totul pregatit si sper sa continue demersurile noastre", a sustinut Dancila.Amintim insa ca in programul de guvernare cu care PSD a castigat alegerile in 2016 se promitea finalizarea a 8 spitale regionale. In cei trei ani de guvernare PSD si, pana de curand, ALDE, Guvernul a refuzat fonduri europene pentru aceste spitale si a intarziat cu mult constructia lor reala.