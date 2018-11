Guvernul Dancila recunoaste la CJUE ca NU a implementat directiva spalarii banilor si cere sanctiuni mai mici

Sursa: "Memoriul in aparare" depus la CJUE

"Problema" actiunilor la purtator

Sursa: "Memoriul in aparare" depus la CJUE

Cine este Radu Cantar

CE: Romania si-a incalcat obligatiile

Povestea unei directive "uitate"

Ziare.

com

Astfel, Romania risca sa fie condamnata de magistratii europeni si sa plateasca sanctiuni de milioane de euro chiar in perioada in care detine Presedintia Consiliului UE, adica in prima jumatate a anului 2019.Potrivit "Memoriului in aparare" depus de Radu Cantar la CJUE, "Guvernul Romaniei considera ca si-a indeplinit partial obligatiile". Agentul guvernamental solicita instantei europene o sanctiune mai mica.El arata ca Romania a implementat partial, in alte legi sau hotarari de guvern, prevederi din aceasta directiva europeana. Proiectul legislativ de implementare a acestei directive a trecut luna trecuta de Parlament si este in prezent la Curtea Constitutionala. Memoriul semnat de Radu Cantar are 43 de pagini, din care pledoaria de 27 de pagini si anexe.Unul dintre motivele invocate de Cantar: "Romania nu a fost niciodata condamnata de catre Curte pentru neindeplinirea obligatiei de transpunere in termen a unei directive UE in niciun domeniu, deci nici in domeniul combaterii spalarii banilor, care face obiectul Directivei 2015/849".Radu Cantar incearca sa diminueze si impactul activitatii firmelor cu actiuni la purtator din Romania. El explica faptul ca in tara noastra sunt prea putine astfel de societati.Directiva europeana privind combaterea spalarii banilor cerea in iunie 2015 ca firmele cu actiuni la purtator sa-si faca public actionariatul.USR a acuzat in Parlament ca tergiversarea a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, baronii locali si arata cu degetul catre firma Tel Drum.Radu Cantar a fost numit de premierul Viorica Dancila in mai 2018 avocat al Romaniei la Curtea de Justitiei a UE, cu rang de subsecretar de stat, fiind promovat de mai multi membri PSD din Oltenia. El a fost sustinut de fostii demisionari din Ministerul de Externe, ministrul Victor Negrescu si secretarul de stat Cristian Winzer.Potrivit Adevarul , in declaratia de avere din 2017, Cantar mentioneaza ca a castigat aproximativ 3.000 de lei din pariuri sportive. Costin Cantar a jucat la pariuri in timp ce era angajat in functia de inspector la Consiliul Concurentei.Radu Cantar este fiul lui Mircea Cantar, seful ziarului "Cuvantul Libertatii" din Craiova, o publicatie apropiata de liderii PSD Dolj, Lia Olguta Vasilescu si Claudiu Manda. In 2016, Costin Cantar a picat un examen de intrare in MAE, potrivit sursei citate.In acest caz, Comisia Europeana cere magistratilor de la Curtea de Justitie a UE:- sa constate ca Romania si-a incalcat obligatiile care-i reveneau in acest caz.- sa oblige Romania la plata unor penalitati pe zi de intarziere pentru incalcarea obligatiei de comunicare a masurilor de transpunere a Directivei 2015/849/UE in cuantum de 21.974,40 euro/zi, de la data pronuntarii hotararii in prezenta cauza.- Sa oblige Romania la plata unei sume forfetare, bazate pe un cuantum zilnic de 6.016,80 euro, inmultit cu numarul zilelor care s-au scurs incepand din ziua urmatoare expirarii termenului de transpunere stabilit in directiva in cauza pana la data indeplinirii obligatiilor de catre Romania, sau, in lipsa indeplinirii obligatiilor, pana la data pronuntarii hotararii de catre Curte, sub rezerva depasirii sumei forfetare minime de 1.887.000 de euro.- Sa condamne Romania la plata cheltuielilor de judecata.Din momentul in care directiva a fost votata, iunie 2015, Executivul de la Bucuresti nu a facut nimic pentru a o implementa. Au fost doar vorbe goale transmise oficialilor de la Bruxelles. Desi in intarziere, Guvernul a ales in 2018, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege. In locul unei ordonante de guvern.In acest context, Comisia Europeana (CE) a anuntat, in iulie 2018, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat directiva.Dupa mai multe discutii, in care punctele de vedere ale Opozitiei au fost ignorate, Senatul (24 septembrie) si Camera Deputatilor (24 octombrie) au votat proiectul legislativ si l-au trimis la promulgare.Societatea civila a criticat actul votat, deoarece apar prevederi controversate, in baza carora Guvernul poate controla ONG-urile, prevederi care care nu existau in directiva europeana. Opozitia a sesizat Curtea Constitutionala.