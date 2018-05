Guvernul Dancila vrea sa convinga 200 de tineri sa faca internship la Palatul Victoria

Ziare.

"Organizatorii programului guvernamental au prezentat studentilor de la SNSPA si ASE Programul de Internship si i-au incurajat sa aplice pentru unul din cele 200 de locuri disponibile in aceasta editie, in Guvern, ministere, institutii si autoritati publice. Inscrierile au inceput in data de 19 aprilie si vor continua pana pe 14 mai, iar programul de stagiu se va desfasura in perioada 16 iulie - 14 septembrie 2018", se arata intr-un comunicat de presa.Intalnirile dintre guvern si studenti vor continua atat in universitati din Bucuresti, cat si in cele din alte mari centre universitare din tara."Programul este destinat tinerilor romani cu varsta maxima de 25 de ani la inceperea stagiului de practica, studenti sau absolventi ai unei universitati din Romania ori din afara tarii", se mai arata in comunicat.Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei a debutat in anul 2013, cu 25 de tineri care au facut stagii de practica in structurile din Palatul Victoria . In 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor si departamentelor conduse de ministri si ministri-delegati, cu participarea a peste 150 de tineri.In anul 2015, au fost 300 de interni in institutiile publice aflate in subordinea ministerelor, in 2016 au fost 200 de stagiari in Guvern, ministere, institutii publice, iar anul trecut, 100 de tineri au urmat acest program.Astfel, de la debut, 782 de tineri au absolvit cu succes si fac parte din reteaua de alumni a Programului.