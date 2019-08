Guvernul discuta OUG de modificare a Codurilor Penale, in forma dorita de Dancila: Cresc pedepsele pentru omor, viol si rapire

Ziare.

com

Viorica Dancila a anuntat ca se vor majora pedepsele pentru omor calificat, viol, rapire si infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale ale minorilor."Discutam in prima lectura mai multe masuri pentru descurajarea criminalitatii si pentru protectia vietii si sigurantei cetatenilor. Pentru faptele grave si deosebit de grave, omorul, violul, rapirile, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale ale minorilor trebuie aplicate pedepse mai mari., iarPentru forma agravanta a acestei infractiuni, de exempluDe asemenea, stabilim o pedeapsa mai aspra pentru infractiunea de lipsire de libertate.In cazul in care lipsirea de libertate", a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Premierul a subliniat ca se poate ajunge la aplicarea detentiunii pe viata nu numai pentru omorul calificat."Avand in vedere majorarea limitelor de pedeapsa, prin aplicarea regulilor concursului de infractiuni, se poate ajunge la aplicarea detentiunii pe viata nu doar pentru omorul calificat", a precizat Viorica Dancila. Guvernul a renuntat insa la prevederile care inaspreau conditiile de liberare conditionata si la regulile noi in cazul perchezitiilor domiciliare si infractiunilor flagrante , care stabileau ca se puteau face perchezitii si in intervalul orar 20:00-6:00, potrivit noului proiect de OUG, redactat de Ministerul Justitiei.De altfel, aceste modificari au fost anuntate saptamana trecuta de premierul Viorica Dancila si, dupa cum se vede, au fost puse rapid in practica de revocata Ana Birchall. Mass-media a speculat retragerea acestor articole din OUG prin faptul ca aripa proDragnea din PSD ar fi fost nemultumita de prevederile care faceau mai dificila liberarea conditionata.Este al doilea proiect de OUG de modificare a Codurilor Penale realizat de actualul ministru al Justitiei, Ana Birchall, dupa ce Viorica Dancila a fost nemultumita de mai multe prevederi ale primei variante.Printre modificarile pe care nu le-a mai dorit premierul: inasprirea conditiilor de liberare conditionata, reguli noi privind la perchezitiile domiciliare si infractiunile flagrante, dar si sporirea competentelor DIICOT pentru mai multe infractiuni.Astfel, in plin scandal legat de ancheta crimelor de la Caracal, procurorii DIICOT urmau sa preia competenta in cazul infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire.