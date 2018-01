Le Figaro, despre Cabinetul Dancila: Un nou guvern roman care vrea sa opreasca Justitia

Ziare.

com

"Acesta va fi al treilea guvern in decurs de treisprezece luni. Venita saptamana trecuta in echipa, Viorica Dancila -care va fi prima femeie care guverneaza Romania- nu poate sa puna capat instabilitatii guvernarii, cronica dupa ce Coalitia condusa de social democrati a castigat alegerile de la sfarsitul lunii decembrie 2013", mai scrie Le Figaro Autorul articolului mai spune ca acest "vals guvernamental" poate fi explicat "".Autorul articolului din Le Figaro se intreaba daca decizia PSD de a-l debarca pe fostul premier Mihai Tudose nu a fost altceva decat vointa lui Liviu Dragnea care incearca, din nou, sa aiba controlul absolut al puterii deoarece timpul il preseaza in contextul in care acesta are probleme in Justitie. Liderul PSD si-a pus oameni fideli in noul Guvern si incearca sa forteze astfel aplicarea noilor legi ale Justitiei, conchide autorul articolului.PSD si-a prezentat vineri noul Guvern, cel de al treilea din ultimul an. Social democratii au anuntat si un alt Pprogram de guvernare care trebuie respectat de Cabinetul Dancila. Documentul are 278 de pagini si a fost postat pe site-ul Camerei Deputatilor.In privinta Justitiei, Guvernul Dancila isi propune sa modernizeze legislatia privind sistemul judiciar, pentru a impiedica "aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului"."Avem in vedere modernizarea legislatiei privind sistemul judiciar, astfel incat. (...)", se spune in Programul de guvernare.Noul Executiv isi propune, de asemenea, sa instituie si un mecanism de dialog permanent intre reprezentantii celor trei puteri: legislativa, executiva si judecatoreasca, iar pentru indeplinirea acestei masuri va fi semnat un memorandum "cu forme concrete de lucru".Un alt obiectiv este si ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in actualul mandat al Comisiei Europene. Cabinetul Dancila mai promite si imbunatatirea conditiilor din penitenciare.Miercuri, intr-o scrisoare adresata Parlamentului Romaniei, Comisia Europeana isi exprima ingrijorarea cu privere la "".In scrisoarea comuna semnata de Jean Claude Juncker, presedintele CE, si de catre Frans Timmermans, prim-vicepresedintele CE, se mai arata ca "."C.S.R.