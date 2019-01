Liderul ALDE din PE o avertizeaza pe Dancila: Va apropiati de aplicarea Articolului 7, pentru ca ignorati recomandarile Comisiei de la Venetia

Va apropiati tot mai mult de aplicarea Articolului 7, pentru ca ignorati in continuare recomandarile Comisiei de la Venetia

Liderul grupului ALDE din PE, Guy Verhofstadt, a declarat marti in plenul de la Strasbourg, unde Dancila a prezentat prioritatile presedintiei Consiliului Uniunii Europene: "Tara dumneavoastra preia presedintia intr-o perioada critica in care sunt facute propuneri legislative vitale".Intre acestea, el a mentionat reformarea sistemului Dublin si demararea a doua proceduri pe baza Articolului 7 din Tratat (Polonia si Ungaria)."Chiar sper ca in timpul presedintiei dumneavoastre nu va exista un al treilea caz. Unul impotriva guvernului dumneavoastra. Si trebuie sa va spun: nu sunteti departe de asta.", a spus Verhofstadt.El a amintit ca, in luna noiembrie, cand s-a aflat la Bucuresti, s-a intalnit cu Liviu Dragnea, liderul social-democrat. "El a aparat atitudinea guvernului dumneavoastra sustinand ca 'statul de drept este o chestiune secundara'. Ei bine, multe lucruri sunt secundare in Europa, este adevarat, dar in niciun caz statul de drept".Verhofstadt a declarat ca a spus acelasi lucru si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in aceeasi zi. "Mi-a promis ca guvernul dumneavoastra va ceda complet Comisiei de la Venetia. Mai mult, odata ce asta va fi facut, Comisiei ii va fi cerut sa verifice din nou".El a facut referire la "redarea independentei sistemului juridic, reformarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala si schimbarea legii ONG"."Niciuna dintre aceste promisiuni nu a fost tinuta. Dimpotriva. Guvernul dumneavoastra continua sa urmeze o cale care duce direct la practicile gresite ale lui Orban si Kaczynski.".Dimpotriva. Ne vom alatura noilor forte curate si democratice care vor sa opreasca coruptia, care vor sa curete tara, care vor sa opreasca abuzul de putere comis de vechiul serviciu secret, serviciul lui Ceausescu, Iliescu, Basescu".In final, Verhofstadt i-a urat succes Vioricai Dancila. "Si va doresc sa faceti asta fara a face un compromis cu fortele corupte din prezent".