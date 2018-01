Mesaj de la Bruxelles pentru Guvernul Dancila in prima zi: Statul de drept si combaterea coruptiei sunt esentiale in UE

Ziare.

"In numele Consiliului European, as vrea sa va felicit pentru numirea in functia de prim-ministru", i-a scris Donald Tusk noului premier al Romaniei, Viorica Dancila."Am incredere ca Romania va continua sa contribuie constructiv la o Uniune Europeana mai puternica si unita, precum si sa sustina o zona de vecinatate a UE prospera si democratica. Aceste lucruri sunt importante in mod special in contextul activitatilor pe care le vom desfasura in cadrul Agendei Liderilor UE si in perspectiva Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in primul semestru al anului 2019", afirma Donald Tusk in scrisoarea trimisa premierului roman.In context, liderul european subliniaza necesitatea respectarii statului de drept in Romania si asigurarii unor progrese ireversibile in combaterea coruptiei."Responsabilitatea importanta a Guvernului dumneavoastra pentru sustinerea valorilor europene va consolida prosperitatea, stabilitatea si securitatea Romaniei si Uniunii Europene. In aceasta privinta,, in conformitate cu asteptarile mari ale societatii romanesti, raman esentiale in a asigura ca toti cetatenii Romaniei pot beneficia in totalitate de toate oportunitatile oferite de apartenenta la Uniunea Europeana.Astept sa colaboram indeaproape si va doresc dumneavoastra si Guvernului dumneavoastra toate succesele in viitor", a subliniat Donald Tusk in mesajul adresat Vioricai Dancila.