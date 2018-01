Ministrii lui Dancila, avizati pe banda rulanta in Parlament dupa gafe, balbaieli si declaratii halucinante

LIVE TEXT

Tudorel Toader a fost avizat pozitiv ca ministru al Justitiei

Nicolae Burnete a primit si el aviz pozitiv sa fie ministru al Cercetarii si Inovarii

aviz pozitiv si Ioana Bran ca ministru al Tineretului si Sportului

avizat pozitiv si Viorel Ilie, care ramane sa managerieze Relatia cu Parlamentul

Eugen Orlando Teodorovici, care a primit avizul sa preia Ministerul de Finante.

Lia Olguta Vasilescu rezista si in al treilea guvern PSD-ALDE

Sorina Pintea, cea care urmeaza sa conduca Sanatatea in Guvernul Dancila

avizata pozitiv, fara probleme, Natalia Intotero, pentru a conduce Ministerul Romanilor de Pretutindeni

avizat pozitiv pentru a prelua Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale Petru Dan Cojocaru

avizat pozitiv si Petre Daea, ca ministru al Agriculturii

Stanescu a fost avizat pozitiv cu 35 de voturi pentru si 8 impotriva sa fie ministru al Dezvoltarii

Gratiela Gavrilescu a primit unda verde sa conduca mai departe Ministerul Mediului

Lucian Sova a primit aviz pozitiv sa fie ministru al Transporturilor

Ioan Danes are acum si binecuvantarea Parlamentului sa preia Ministerul Apelor si Padurilor

Valentin Popa este avizat pozitiv sa fie ministru al Educatiei

avizat pozitiv actorul George Ivascu sa fie ministru al Culturii

aviz favorabil si Mihai Fifor pentru a continua activitatea in fruntea Ministerului Apararii

Viorel Stefan a primit aviz pozitiv sa fie vicepremier

Carmen Dan a primit fara probleme aviz favorabil si ramane la conducerea Ministerului de Interne.

Trif a primit avizul sa fie ministru al Turismului.

aviz favorabil si Ana Birchall, care va fi vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei.

Oprea primeste avizul sa fie ministru al Mediului de Afaceri

Teodor Melescanu a primit fara emotii avizul pentru a conduce Ministerul de Externe

Anton Anton a fost avizat pozitiv ministru al Energiei

Victor Negrescu, propus ministru delegat pentru Afaceri Europene, a primit avizul favorabil

Rovana Plumb, care este noul ministru al Fondurilor Europene

Andrusca a trecut testul sa fie ministru al Economiei

UDMR, principala Opozitie a lui Dancila

Ziare.

com

Majoritatea timpului, si asa extrem de putin - fiecare candidat a avut in medie putin peste jumatate de ora - a fost irosit de recitarea din programul de guvernare, iar cand a venit vorba de raspuns la intrebari unii dintre ei au socat cu gafe, balbaieli sau chiar declaratii care sfideaza legile tarii. Cu toate acestea, avizele au curs pe banda rulanta, trecand fara probleme toti cei 27 de ministri.Din audieri putem deslusi ca revolutia fiscala e abia la inceput si vom mai avea multe batai de cap in viitorul apropiat, avand in vedere ca multi dintre candidati au insistat pe adoptarea unui Cod Economic al Romaniei care va contine inclusiv "Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Legea evaziunii fiscale si toate celelalte legi economice", dupa cum ne-a anuntat, balbaindu-se, Danut Andrusca, cel desemnat sa fie ministru al Economiei.Ca momente marcante notam ca ministrul avizat pentru Economie a spus ca "noul model de industrie include digitalizare si stoparea scurgerii de materie cenusie", cel al Energiei ne-a explicat ca "fara energie nu se aprinde becul si nu merge telefonul", cel de la Turism a prezentat modalitati de promovare super-inovative - infotripuri si publicitate online -, iar ministrul Mediului de Afaceri, judecat pentru evaziune, a tinut o scurta prelegere impotriva evazionistilor.In ce-l priveste pe Valentin Popa, propus la Educatie in ciuda greselilor grave de gramatica pe care le face, acesta a citit atent de pe foaie, rar, sa fie sigur ca nu adauga noi gafe la colectie. Intrebat totusi despre greselile de exprimare, Popa a dat vina pe emotii, a insinuat ca acum, cu noua tehnologie, e usor sa pui cuvinte in gura oamenilor si a explicat ca "pamblica" e un regionalism pe care il va folosi si in continuare. El i-a indemnat insa pe elevi sa vorbeasca perfect limba romana.Cel mai "fara perdea" a fost vicepremierul Paul Stanescu. El a spus ca vrea ca functionarii acuzati de fapte de coruptie sa nu mai fie dati afara, pentru ca e inuman, avand in vedere ca un proces tine cativa ani si la sfarsitul lui se poate demonstra ca cel in cauza nu a comis fapta. Pus in fata faptului ca o astfel de masura ar incalca inclusiv o decizie a CCR, Stanescu a raspuns impasibil: "E punctul meu de vedere".In rest, multe banalitati, platitudini si candidati care nu au stiut mai nimic despre domeniul pe care urmeaza sa-l conduca, cum a fost cazul Ioanei Bran, tanara deputata de 31 de ani, fiica cea mica a milionarului din Satu Mare Ioan Bran, patronul Distileriilor Bran, care va avea acum pe mana Ministerul Tineretului si Sportului.Dupa audieri, premierul Viorica Dancila isi va sustine in plenul reunit programul de guvernare, va urma o scurta dezbatere si apoi Parlamentul isi va da votul. Pentru ca Guvernul Viorica Dancila sa treaca de Parlament are nevoie de- Si, in timp ce parlamentarii PNL si USR incercau sa ii puna intrebari daca are de gand sa dea o ordonanta de urgenta pe modificarile la Codurile Penale sau ce are de gand sa faca cu Laura Codruta Kovesi. Nicolicea le-a taiat microfoanele si a trecut la vot.- Toader a fost intrebat cu ce a contribuit si el la programul de guvernare si a tinut sa raspunda: "Puteam sa particip dupa ce am devenit ministru. Dupa ce am devenit, am participat cu punerea in aplicare. Daca aveti ragaz, aveti programul, si va spun acum cu ce am participat: modificari de la paragraful 3, de la paragraful 9, ultimul paragraf din nota introductiva, modificari la 16, 17, 22, 24, 25, 28, 29 si la 32 si va multumesc".. Validarea sa a fost facuta cu 20 de voturi pentru, 11 impotriva si o abtinere.Intrebat in legatura cu acuzatia de plagiat adusa de Asociatia Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR), Burnete a raspuns: "Din start precizez foarte clar: nu am nicio legatura cu astfel de lucruri".- Intr-un final, Toader incepe sa raspunda la intrebari, insa in stilul caracteristic, in care prezinta multe elemenete judiciare, tehnice, si ocoleste orice raspuns clar. De exemplu, la intrebarea despre ce face cu Legea Gratierii, dupa ce a prezentat tehnic parcursul acestei legi, a pasat mingea inapoi parlamentarilor, spunandu-le ca e la ei acum in dezbatere.- Intre timp, la audierea lui Toader este scandal, liberalii incearca sa puna intrebari, insa presedintele sedintei, Eugen Nicolicea, le taie microfoanele si ii acuza ca interventiile lor sunt facute intr-un mod "scandalagios"."V-ati facut destul de ras, gata, nu vorbiti neintrebata, nu sunteti pe strada, dupa ce vorbeste dl ministru, o sa le dau cuvantul si colegilor nemultumiti, care se cearta ca la piata", a spus Nicolicea in timp ce tot taia microfonul Alinei Gorghiu.- Cateva zeci de protestatari incearca sa intre in Parlament la sedinta de plen in care va fi votat Guvernul Dancila. Ei nu sunt insa lasati.- E audiat Tudorel Toader, propus sa continue in fruntea Ministerului Justitiei.- A primit, tanara deputata de 31 de ani, fiica cea mica a milionarului din Satu Mare Ioan Bran, patronul Distileriilor Bran.Ea nu a raspuns la aproape nicio intrebare, fiind ajutata pe alocuri insa de presedintele comisiei, Ecaterina Andronescu. Deputatul PMP Robert Turcescu i-a dat un sfat: "Cand nu stiti nimic despre un lucru, cel mai onest este sa spuneti asa".- A fost, in ciuda dosarului pe care il are deschis chiar in timp ce ocupa aceasta functie, fiind acuzat ca a instigat sa fie fraudat un concurs in minister . Parlamentul a blocat insa ancheta DNA.- Timpul alocat audierilor a fost prelungit putin. Trebuiau sa se termine la aceasta ora, insa au fost ministri la care a durat putin mai mult, nu pentru ca ar fi fost ei pusi cumva in dificultate de intrebari, ci pentru ca au recitat din programul de guvernare.Unde au pierdut timp "bobocii" guvernelor PSD, au recuperat veteranii obisnuiti cu audierile.Unul dintre cei din urma e. Fost ministru in Guvernul Ponta si contestatar al lui Tudose, Teodorovici a primit 19 voturi pentru si 12 impotriva.din ultimul an si a trecut fara emotii de votul in comisii. A fost avizata sa ramana la Ministerul Muncii cu 30 de voturi pentru, 15 impotriva si doua abtineri.- A luat girul in comisii si. A primit 19 voturi pentru, 5 impotriva si 3 abtineri.- A fost15 parlamentari au votat pentru, 10 impotriva si 2 s-au abtinut. Decizia poate parea socanta dupa ce in acest sfarsit de saptamana au fost redate fragmente dintr-un interviu pe care Intotero l-a dat Adevarul in 2013 si in care ii certa pe romanii plecati peste hotare, spunandu-le ca mai bine stau in tara si isi iau 2-3 joburi daca nu se descurca.- Ioana Bran isi face prezentarea in fata comisiei condusa de Ecaterina Andronescu, pentru a obtine avizul sa conduca Ministerul Tineretului si Sportului.- Intre timp a fost, cu 15 voturi pentru, 5 impotriva si nicio abtinere.- A fost. El a primit 21 de voturi pentru si 10 impotriva."Il felicit pe domnul ministru si s-o tina ca pana acum", i-a transmis presedintele comisiei. Daea a vrut sa tina un discurs de multumire, insa nu a mai avut cui, pentru ca parlamentarii s-au grabit sa iasa in pauza. Au mai ramas insa cativa alesi si il intreaba de programul antigrindina.Dupa ce a primit avizul, Daea a avut un mesaj pentru parlamentari sa nu faca declaratii de natura sa "puna catarea UE pe tara"."Astazi si oricand sa fim foarte atenti la exprimarile noastre. Sa nu ne ducem, pentru ca ne facem mare rau, la UE, este rugamintea unui om care arde pe carbunele acesta al tarii, sa nu ne ducem la UE (...) sa punem catarea pe tara. Nu", a cerut Daea, adaugand ca el are mandat de la Dancila sa se duca la Bruxelles sa discute de finantarea agriculturii.- Paul Stanescu a fost laudat de colegii social-democrati pentru prestatia "impecabila".De remarcat pozitia lui Stanescu, ce va fi si vicepremier in Guvernul Dancila, referitor la functionarii publici acuzati de fapte de coruptie."Sustin lucrul asta cu, dar un proces poate dura cativa ani si daca la final se decide ca e nevinovat? El are familie, copii, cu ce ii intretine?El nu mai are familie? Eu sustin ca se poate, ai posibilitatea, ca ordonator de credite, sa-l duci la alta directie, alt loc de munca, nu sa-l lasi fara loc de munca", a adaugat Stanescu.La precizarea senatorului USR Florina Presada, ca prin aceasta pozitieStanescu, el insusi implicat intr-un dosar de coruptie, a spus, la iesirea de la audieri, ca daca va fi inculpat, atunci va demisiona."Exista pe rol deschiderea unui dosar. Deocamdata nu cred ca am nicio calitate juridica. Eu sunt inginer, nu sunt jurist. Vedem daca se redeschide sau nu se redeschide.", a spus Stanescu.- Va prezentam parerea lui Lucian Sova, proaspat avizat pentru Ministerul Transporturilor, despre jobul sau. El spune ca nu este este de acord ca ar trebui sa viziteze des santierele, asa cum au promis precedesorii sai."Eu apreciez ca. Apreciez ca sefii de companii trebuie sa-si foloseasca aparatele imense pe care le au la dispozitie pentru monitorizarea de o maniera preventiva a ceea ce se intampla pe santiere, astfel incat sa evitam situatii ca atunci, sigur, in conformitate cu procedurile, cand ajungem la receptie, sa vedem ca exista neconformitati si sa ne pregatim sa privim la segmente de autostrada aparent gata, dar care nu ar putea fi folosite imediat", a spus Sova.- In timp ce toti ochii au fost pe audierea lui Valentin Popa, mai multi ministri au primit pe banda rulanta avizul pozitiv.Astfel,, cu 18 voturi pentru, 6 impotriva si nicio abtinere.Si. El a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva.De asemenea,, dupa ce fusese numit in aceasta functie inca din timpul mandatului lui Tudose, cand Doina Pana si-a dat demisia din Guvern. Danes a primit 15 voturi pentru, 5 impotriva, nicio abtinere.- La iesirea de la audieri, intrebat despre greselile gramaticale facute, Popa a declarat ca "se intampla cand ai emotii si vorbesti cu pasiune". Pus sa faca recomandari elevilor care nu vorbesc corect, Popa a spus ca "trebuie sa vorbeasca bine limba romana, daca se poate chiar perfect"., dupa ce a explicat de ce a facut greseli gramaticale. 22 de parlamentari au votat pentru, 12 impotriva, Popa a fost felicitat si are locul asigurat in Guvernul Dancila.- La aceasta ora e audiat si Paul Stanescu, propus de PSD sa continue sa conduca Ministerul Dezvoltarii Regionale. Si-a facut deja prezentarea si acum este intrebat ce are de gand sa faca cu Codul Administrativ, pe care PSD vrea sa-l treaca prin Parlament prin procedura de urgenta.- Intre timp a fost. Ivascu a primit 16 voturi pentru si 7 impotriva."Cultura Romaniei nu incepe cu fiecare ministru al Culturii.Ministrul doar o administreaza. (...) Trebuie sa recunoastem, cu multa amaraciune, deseori cultura a fost Cenusareasa politicii de stat", a declarat George Ivascu la audieri.Membrii Comisiei de Cultura i-au adresat mai multe intrebari lui George Ivascu, insa acesta nu a mai avut timp sa raspunda, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a aratat revoltat: ". Noi am ascultat, am pus niste intrebari, si cu asta, basta, s-a terminat. Nu e corect, nu va suparati. Eu l-am votat, l-am votat nu pentru raspunsurile pe care ar fi trebuit sa ni le dea, ci pentru ca il stiu pe George, dar nu e corect ceea ce ati facut".- Ministrul propus pentru Educatie: "Am fost foarte batjocorit pentru ca am folosit, mai mult de 50% din comunitatile din Moldova folosesc cuvantul, e un regionalism, toata viata mea am locuit in Suceava, scoala am facut-o in Iasi, intotdeauna am vorbit asa. Am folosittoata viata mea. Sunt mandru ca sunt bucovinean si voi folosi in continuare regionalismele pe care le-am folosit toata viata".Popa a admis ca a facut si greseli gramaticale si, desi initial si le-a asumat, apoi a facut o prezentare tehnica, in calitatea lui de inginer electronist, despre cum pot fi adaugate sunete in inregistrari."Am auzit cuvinte destul de grele in aceasta zi. Nu am urmarit stirile, dar stiu ce anume s-a vehiculat. Sunt reactiile care apar dupa un colaj. Nu ma pot exprima foarte exact legat de acest colaj, dar intr-adevar,in general datorate emotiei, lucru care intotdeauna se vede cand vorbesc in public.Nu neg ca am facut astfel de greseli, nu sunt onorante nici pentru un rector, cu atat mai putin pentru un ministru al Educatiei. Dar cine nu mai greseste? Gasim vreo personalitate publica la care sa analizam discursurile din ultimii 3 ani si sa nu gasim niciun dezacord?, astazi, lucram cu sunete digitale. O insiruire de biti de zero si unu. Modificarea de catre un specialist este un mizilic,. Nu vreau sa spun ca acel colaj a fost falsificat, nu am niciun motiv si nicio dovada, mai ales ca am recunoscut. Nu cred ca exista cineva care sa doreasca sa imi faca un rau deosebit sa imi faca asa ceva sau sa plateasca asa ceva".- Iata ce a spus Popa pe cateva subiecte importante:- "E o discutie continua. Am spus foarte clar in prezentare despre manualul de baza. Va fi selectat in final un anumit numar de manuscrise, va castiga un manual care va deveni gratuit si acordat tuturor elevilor, manual gandit astfel incat sa aiba o parte clara de cerinte pentru 5, o alta parte pentru progres, notele 7-8, si o parte finala pentru performanta. Celelalte manuale vor putea fi editate si achizitionate in scoli".- "Atunci cand legea va fi aprobata de Parlament si veti asigura prin legea bugetului de stat fondurile pentru implementarea legii, nu voi avea niciun comentariu si o voi implementa pana la capat".: "E o noutate., sa avem aceasta initiativa. Nu am stabilit inca detaliile. Eu am anuntat ideea principala pe care o vom urma, detaliile vor urma.".- Deputatul USR Mihai Gotiu l-a ironizat pe Valentin Popa la audieri si i-a daruit o "Gramatica practica a limbii romane". Si parlamentarii PNL l-au ironizat pentru folosirea cuvantului "pamblica".In ce priveste. Intai el a citit de pe foaie prezentarea si apoi jumatate de ora parlamentarii care trebuiau sa puna intrebari mai mult l-au laudat pe Popa si si-au dat cu parerea ce ar trebui facut in Educatiei.- Intre timp a primit. Au fost 21 de voturi pentru si 8 impotriva."Trebuie sa intarim capabilitatile militare la Marea Neagra. Acest an va fi anul inzestrarii Fortelor Navale Romane, pentru ca este foarte mare nevoie de modernizare la Fortele Navale. Cred ca este un program extrem de ambitios cel pe care ne propunem sa-l lansam si sa-l ducem pentru aprobare in CSAT si in Parlament - programul, deci cu capacitati de lupta submarine, un lucru care ar putea sa readuca Fortele Navale in zona de principal actor, principal jucator la Marea Neagra, cum de altminteri ne dorim sa fim ca Armata romana in ansamblu.Stiu ca poate parea putin stranie aceasta chestiune. Armata are inca in dotare submarinul Delfinul pentru exercitii si, prin urmare, nu cred ca e nimic spectaculos in ideea de a putea sa derulam un astfel de program pe termen mediu cu productie a unei astfel de capacitati intr-un santier naval romanesc", a adaugat Fifor.fara portofoliu in Guvernul Dancila. El nu a lamurit ce va fi cu acel Cod Economic, precizand ca cei care detin portofoliile care se vor ocupa de el sunt mai in masura sa raspunda.- Pana ne lamureste poate Viorel Stefan ce va fi exact Codul Economic, iata cateva dintre- "Informatia este acum extrem de usor si rapid accesibila. Trebuie sa nu le mai cerem elevilor memorarea informatiilor.".- "Avem nevoie de cadre didactice performante si motivate.ar trebui sa asigure atragerea celor mai buni absolventi la catedra".- "".- "Din ce in ce mai multi copii merg la meditatii., conducand la un start gresit in viata profesionala. Copiii trebuie sa fie valorizati, sa isi valorifice potentialul. Prea putini elevi si studenti pot jura ca nu au fost tentati sa se inspire de la colegi sau fituici cand au dat teste. O solutie este implementarea normelor europene care prevad ca notele si calificativele sa nu mai fie publice, ci cunoscute doar elevului. O alta solutie este adoptarea standardelor de evaluare, nota 5 sau admis trebuie sa insemne acelasi lucru, indiferent de locul unitatii scolare".- "Ne propunem ca, procedura urmand sa fie stabilita intre ministere. Consolidam invatamantul profesional si dual".- "Vom continua sa intarim autonomia universitatilor, sa stimulam clasarea lor pe pozitii cat mai onorante in clasamentele internationale., pentru care voi constitui un Consiliu Consultativ. Educatia trebuie sa fie captivanta, continua si coerenta".- Valentin Popa a fost intrerupt si pus sa concluzioneze, dar nu a vrut. "Foarte putin mai am, doamna" si a continuat intr-un ritm un pic mai alert. Intre timp, Viorel Stefan inca este bombardat cu intrebari.- A inceput mult asteptata audiere a lui Valentin Popa, propus ministru al Educatiei. Popa e sustinut de liderii coalitiei si 45 de rectori, desi in presa au aparut clipuri video in care face grave greseli de gramatica. De remarcat ca, in prezentarea pe care si-o face in fata comisiilor, Popa citeste foarte lent, fiind atent la fiecare cuvant pe care-l rosteste.- Una dintre primele intrebari este despre Codul Economic, parlamentarii din comisii sperand sa obtina mai multe detalii de la Stefan. El e intrebat si ce se va intampla cu declaratia 600.- Stefan si-a terminat expunerea. Inca nu am inteles exact ce rol va avea in Guvern. Poate ne lamurim la intrebari.- Si: "Nu cred ca este cineva care nu-si doreste acest Cod", spune el.- E audiat acum Viorel Stefan, care va fi vicepremier fara portofoliu in Guvernul Dancila.Ramane sa vedem daca pana acum a aflat care va fi exact rolul sau, avand in vedere ca, la momentul in care a fost propus, a spus ca nu stie inca ce prevede fisa postului sau.Pana acum Stefan, fost ministru de Finante in Guvernul Grindeanu, vorbeste despre performantele economice ale Romaniei de anul trecut.Amintim ca cererea ei catre Tudose sa-l demita pe seful Politiei Romane si refuzul acestuia au reprezentat ultimul cui pentru fostul premier, care la scurt timp a pierdut sprijinul PSD si si-a dat demisia.. Intrebata de fuga lui Ghita, ea i-a indemnat pe parlamentari sa-l intrebe pe ministrul Justitiei.Tot de la ea am aflat ca"Sunt femeie si reactionez cand avem situatii in care se vorbeste despre violenta in familie. Suntem in faza de finalizare a unei discutii legislative si discutam cu toti factorii, printre care si Ministerul Justitiei si Ministerul Muncii, prin Agentia Egalitatii de Sanse. Sunt cateva propuneri care privesc amendarea legislatiei privind posibilitatea emiterii uni ordin provizoriu de catre politist", a spus Carmen Dan.- Dupa prezentarea acestor masuri "inovative",- Trif spune ca prioritatea sa e realizarea domeniului schiabil in Fagaras, pentru ca aici stratul de zapada rezista in medie 200 de zile pe an, si astfel romanii sa nu se mai duca in Franta, Germania si Austria la schi.O alta prioritate va fi adoptarea unei strategii de Turism, are pregatit un grup de lucru din care fac parte si specialisti ai Bancii Mondiale.Alte metode de promovare a Romaniei puse in practica de el vor fi publicitatea electronica si infotripurile.- Trif spune ca el nu a avizat niciodata o hidrocentrala cat a fost director si a dispus controale la cele existente.Despre tichetele de vacanta citeste legislatia adoptata anul trecut. "E o bula de oxigen pentru turismul romanesc, toate aceste tichete se pot consuma doar pe teritoriul Romaniei".- S-a incheiat prezentarea, se trece la intrebari: E intrebat daca va face ceva sa opreasca constructia de hidrocentrale, care au un impact devastator asupra mediului si, deci, si al turismului.Totodata, e intrebat ce va face pentru promovarea turismului romanesc. E intrebat si ce-l recomanda pentru turism, avand in vedere ca a lucrat pana acum in mediu, fiind pus de fosta ministra tehnocrata Palmer sef al Garzii de Mediu.- Trif spune ca vrea sa dezvolte turismul in Delta Dunarii, Marea Neagra, sa atraga turisti straini, dar si sa-i faca pe romani sa-si cheltuie banii de concedii in tara.- In sala a intrat "deputatul mitraliera", Catalin Radulescu, foarte agitat. Presedintele comisiei ii cere sa ia loc si i se va da cuvantul.- E acum audiat Bogdan Gheorghe Trif, propus la Ministerul Turismului. Isi face prezentarea din programul de guvernare, asemenea colegilor sai.- A primitAu fost 16 voturi pentru, 10 impotriva si o abtinere., cu 32 voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere."Declaratiile publice pe aceste subiecte le-am facut deja, lucrurile daca erau cu o adresa exacta despre mine...stiti pozitiile mele, ca cei care produc evaziune aduc o atingere profunda mediului concurential din economia de piata si trebuie sa luam toate masurile.- Oprea continua sa spuna ce se intampla cu Legea preventiei. Sustine ca normele de aplicare au fost trecute in ultima sedinta de guvern si va avea efecte foarte bune pentru mediul de afaceri. Spune si ca va face un site prin care sa comunice foarte usor cu mediul de afaceri pe aceasta lege.- Intre timp,mai departe. S-au inregistrat 14 voturi pentru si 8 impotriva.- Incepe sa raspunda de- spune ca au fost depuse peste 19.000 de aplicatii, programul e functional in prezent, transparent si cine sustine altceva dezinformeaza. El mai subliniaza ca exista finantare in buget anul acesta pentru program.Despre legea lobby-ului spune ca are deja o forma, dar e inca in consultare la Guvern si promite sa o trimita cat de repede la Parlament.- Oprea mai e intrebat cum va promova produsele romanesti la targurile internationale de profil, ce face cu Legea preventiei si cum vor atrage agentiile regionale investitii, asa cum sustine el ca se va intampla. Totodata, e intrebat si ce planuri are pentru stimularea comertului si ce presupune infiintarea Casei de Comert a Romaniei, asa cum prevede programul de guvernare.Totodata, e intrebat si unde se vede in urmatoarele 4-6 luni, avand in vedere rata de schimbare a guvernelor de catre PSD.- Oprea a fost intrerupt din lunga prezentare si s-a trecut la intrebari. O prima intrebare e cum va face ca acel Cod Economic prezentat de Andrusca sa nu fie o povara in plus pentru mediul de afaceri. Totodata, parlamentarii vor sa stie ce va face cu Start Up Nation si cu legea lobby-ului.- Oprea spune ca e pregatit sa preia stafeta de la fostul ministru Ilan Laufer, care il insoteste la audieri. A inceput apoi sa prezinte bucata lui din programul de guvernare.- Deja programul audierilor a fost decalat cu jumatate de ora. Urmeaza sa raspunda intrebarilor comisiilor Stefan Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, si Teodor Melescanu, care ar urma sa ramana la sefia Externelor.cu 44 de voturi pentru, 13 voturi impotriva, nicio abtinere.- Se parlamenteaza pe capacitatea de stocare a Romaniei: "Aveam un profesor care spunea", e concluzia presedintelui comisiilor reunite.- Anton continua sa raspunda la intrebari: "Trebuie sa ne ocupam de- Intre timp,din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. A primit 18 voturi pentru si 10 voturi impotriva."Sigur, e o zona delicata in care nu putem sa intram cu picioarele si nu putem sa facem microcentrale dupa ureche ca vreau sa scot un kilowatt..."- Anton incepe sa raspunda cu o gluma: "Va rog sa-mi permiteti sa trag aer in piept pentru ca au fost foarte multe intrebari". Despre Strategia energetica spune ca va lucra impreuna cu Ministerul Mediului si ca el nu este multumit de ce s-a construit pana acum pe acest subiect:O alta maxima emisa de Anton a fost: "Fara energie nu se aprinde becul si nu functioneaza telefonul".- Parlamentarii PNL incearca sa puna intrebari capcana, dar sunt corectati de presedintele comisiei, astfel ca nu le este data oportunitatea de a afla daca Anton stie despre ce este vorba.- Incep intrebarile. E intrebat ce va face sa ii oblige pe operatorii de pe piata de energie sa faca investitii.O alta intrebare e legata de masurile pentru consolidarea energiei nucleare.Un senator vrea sa afle de ce nu a spus nimic despre extragerea de gaze din Marea Neagra, de procedura de infringement pentru blocarea livrarii de gaze in UE si daca se ia in calcul reindustrializarea Romaniei prin utilizarea gazelor naturale, astfel incat sa nu se duca toate la export.- A trecut fara emotii de comisii si. Ea a primit 18 voturi pentru, 11 impotriva si nicio abtinere.- Fata de colegul sau de la Economie, Anton vorbeste liber. A luat fiecare tip de energie in parte si spune cum sta Romania la capitolele respective. Despre carbune, el promite ca in niciun caz nu se vor inchide centralele care folosesc acest combustibil, desi tendinta globala aceasta este. Anton recunoaste insa ca este nevoie de retehnologizarea lor, pentru a reduce poluarea.- In fata comisiei a venit Anton Anton, propunerea ALDE pentru Ministerul Energiei. Incepe prezentarea spunand cat de emotionat e si cat apreciaza ca si Calin Popescu Tariceanu a venit in sala sa-l sustina.Totusi emotiile nu par autentice, de vreme ce a inceput direct sa spuna despre "guvernul din care fac parte", ca si cum ar fi primit deja votul sa fie ministru. Desi fiecare are alocata jumatate de ora,- S-a trecut la vot. 42 pentru, 18 voturi impotriva, nicio abtinere., mai spune Andrusca la insistentele parlamentarilor.- Intre timp au intrat la audieri Anton Anton, propunerea ALDE pentru Ministerul Energiei, si Victor Negrescu, cel propus sa fie ministru delegat pentru Afaceri Europene.- Despre redevente citeste, de asemenea, ce s-a intamplat in 2017. Parlamentarii Opozitiei se revolta, ii cer sa lase foaia si sa spuna clar cand va fi adoptata- Dupa ce cauta putin prin foi, gaseste fituica despre Oltchim si incepe sa citeasca organigrama institutiei si ce s-a intamplat in trecut la companie.- Andrusca raspunde citind din programul de guvernare mai departe. Printre fraze am remarcat ca- In sala a venit sa asiste si secretarul general al PSD Marian Neacsu.- Deja timpul a fost depasit. A mai fost intrebat ce va face pentru revitalizarea industriei de aparare, legea minelor sau recuperarea resurselor din apele acide provenite din haldele de steril. Totodata, a fost intrebat si de ce ar fi nevoie sa fie infiintata o companie pentru apele minerale.- In sfarsit, a fost intrerupt Andrusca. Pentru intrebari mai sunt 9 minute. Primul care pune intrebari este Traian Basescu, acesta il intreaba pe Andruscacare e prevazut in programul de guvernare.O alta intrebare se refera laSenatorul PNL Daniel Zamfir recunoaste ca nu a inteles foarte multe din prezentarea lui Andrusca: "ati cam flusterit foile alea din fata dvs...". Totusi, Zamfir il intreaba pe Andrusca, care va fi, conform prezentarii, inclus in acel Cod Economic.Deputatul PSD Laurentiu Nistor il intreaba ce face cu Oltchim, iar deputatul PSD Florinel Stancu ce masuri va lua pentru a sustine Ford.- In paralel, la comisiile pentru Afaceri Europene,, pana in 2020.- Andrusca citeste din programul de guvernare punctul privindAndrusca promite ca de data aceasta modificarile fiscale operate in acest Cod Economic vor fi facute cu cel putin 6 luni inainte de intrarea lor in vigoare, va simplifica birocratia si va fi construit in jurul respectului fata de cei care contribuie la economia Romaniei.- Deja au trecut 10 minute din jumatatea de ora alocata si Andrusca inca nu a terminat maratonul de citit planul sau pentru economia romaneasca. El continua neperturbat, a ajuns acum la partea in care prezinta programul de guvernare.- Danut Andrusca citeste cat de rapid poate ce are el de gand sa faca la Ministerul Economiei. Din cand in cand face o pauza si ofteaza prelung.- Primii care intra la audieri la ora 08:00 sunt Danut Andrusca, ministrul propus pentru Economie, si Rovana Plumb, cea care ar urma sa revina in Guvern la portofoliul Fondurolor Europene.Pana in prezent, UDMR este singura formatiune care nu a decis cum va vota. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat ca decizia va fi luata luni dimineata, in cadrul sedintei grupurilor parlamentare ale formatiunii.Kelemen Hunor a ironizat, insa, programul de guvernare asumat de Dancila."A citit cineva programul de guvernare? Stiu ca Balint l-a citit si mi-a spus ca arata de parca ar fi fost scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri. Se va decide saptamana viitoare referitor la acest plan de guvernare si ar fi foarte bine daca v-ati exprima si voi parerea. Eu as fi foarte bucuros sa cititi acest program de guvernare si sa ne spuneti ideile voastre pana luni dimineata. Avem si noi idei referitoare la perioada urmatoare pe care vrem sa le prezentam. Toate aceste acorduri sunt pe termen lung", a transmis Kelemen Hunor, sambata seara, cu ocazia participarii la ceremonia de aniversare a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar.In replica, duminica presedintele PSD Liviu Dragnea a spus ca spera ca UDMR va vota guvernul, avand in vedere ca programul pe care i critica nu este foarte diferit de celelalte versiuni pe care maghiarii si-au dat girul cu ocazia votului pentru guvernele Grindeanu si Tudose.La randul sau, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca este dispus "oricand" sa discute eventuale propuneri ale UDMR."Si mie imi place din cand in cand sa folosesc expresii un pic mai tari, pentru ca atunci presa e mult mai incantata si reda cu virgula. Eu, personal, nu am avut o discutie cu ei. Nu stiu cum vor vota. Inteleg ca maine dimineata, luni, vor avea o reuniune la nivelul grupurilor parlamentare, in care vor decide", a declarat Calin Popescu Tariceanu.Liderii PSD si ALDE dau, insa, asigurari, ca exista numarul necesar de voturi din partea majoritatii, nefiind nevoie de voturile UDMR sau a altor formatiuni.