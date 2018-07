Ministrii si-au reactualizat declaratiile de avere. Cat de bogati sunt membrii Cabinetului Dancila

Viceprim-ministrul Paul Stanescu

Vicepremierul Ana Birchall

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan

Ministrul pentru Mediul de Afaceri

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu

Ministrul Agriculturii, Petre Daea

Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni

Ministrul pentru Afaceri Europene

Ministrul Comunicatiilor, Petru Bogdan Cojocaru

Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul

Ziare.

com

Potrivit declaratiei de avere reactualizata in data de 11 iunie 2018, premierul Viorica Dancila detine in coproprietate cu sotul sau, Cristinel Dancila, doua terenuri intravilane la Predeal (judetul Brasov) si la Giurgita (judetul Dolj) si un alt teren, agricol, tot la Giurgita.Totodata, Viorica Dancila are in coproprietate, alaturi de sot, doua apartamente, unul la Videle (judetul Teleorman) si altul la Ploiesti (judetul Prahova), o casa de vacanta la Predeal (judetul Brasov) si o casa de locuit la Giurgita (judetul Dolj).Premierul mai detine un autoturism marca Volkswagen Passat, an de fabricatie 2014, si bijuterii cu valoare estimata de 5.000 de euro.De asemenea, Dancila detine sume de bani in lei, euro si dolari in depozite, conturi curente, fonduri de investitii. Suma cea mai mare este de 32.373 de euro intr-un cont bancar deschis in 2012.In privinta veniturilor realizate in ultimul an fiscal incheiat, premierul a incasat 79.932 de euro ca indemnizatie de deputat european, iar sotul sau a primit 343.554 de lei, reprezentand salariu de manager la OMV Petrom S.A. - Pitesti.In declaratia de avere a ministrului Dezvoltarii, reactualizata in data de 15 iunie 2018, figureaza trei terenuri agricole pe care acesta le detine impreuna cu sotia sa, Marieta Stanescu, in localitatile Cilieni, Brastavatu si Corabia din judetul Olt, un teren intravilan in comuna Visina (judetul Olt) si un alt teren extravilan in municipiul Craiova (judetul Dolj).La capitolul cladiri, Stanescu are in proprietate impreuna cu sotia o casa de locuit la Visina si un apartament la Craiova. Ministrul Dezvoltarii mai detine un autoturism Nubira, an de fabricatie 2002, si are un cont bancar in suma de 24.136,45 lei.Ca venituri realizate in ultimul an fiscal incheiat vicepremierul a incasat in calitate de senator 118.327 de lei, 27.205 lei ca ministru al Dezvoltarii si 19.242 de lei de la AGROMEC Visina de pe un teren arendat.De asemenea, sotia acestuia a primit 19.764 de lei din pensie.Conform declaratiei de avere reactualizata in 12 iunie 2018, Ana Birchall are in proprietate doua terenuri cu destinatie faneata si unul cu destinatie pasune in localitatea Dorna Arini (judetul Suceava).Viceprim-ministrul are in proprietate un apartament in Bucuresti. Totodata, in coproprietate cu sotul sau, Martyn Birchall, ea detine alte doua apartamente, la Bucuresti si New York (NY, SUA), o casa de locuit in New Haven (CT, SUA) si o casa de vacanta la Dorna Arini (judetul Suceava).Birchall are un autoturism Volvo, an de fabricatie 2006, bijuterii in valoare de aproximativ 46.000 de euro si un lingou de aur dobandit in 2011.Viceprim-ministrul poseda, totodata, impreuna cu sotul sau, mai multe sume de bani in depozite, conturi curente si fonduri de investitii deschise in lei, dolari, euro, lire sterline la banci din Romania si din strainatate. La acest capitol, Birchall a mentionat, intre altele, si investitii financiare in strainatate in companii private a caror valoare este estimata la 23 milioane de euro.Ca datorii, vicepremierul a mentionat si suma de 153.000 USD contractata in anul 2000 de la Washington Mutual (SUA) avand scadenta in 2018.In privinta veniturilor dobandite in ultimul an fiscal incheiat, Birchall a incasat ca deputat 57.523 de lei (suma neta) si alte 88.840 de lei (suma neta).Totodata, sotii Birchall au primit 58.162,5 dolari bani proveniti din inchirierea unor imobile in SUA.In cea mai recenta declaratie de avere a sa, din 3 iulie 2018, ministrul Afacerilor Interne a mentionat ca are in proprietate un apartament in Videle (judetul Teleorman) si doua autoturisme - Renault Laguna (an de fabricatie 2006) si Volkswagen Tiguan (an de fabricatie 2012).La capitolul datorii, ministrul a mentionat un credit de 15.030 de lei contractat in 2012 si scadent in anul 2040 si un alt credit in valoare de 85.948 de lei contractat in 2015 cu scadenta in 2020.Potrivit declaratiei de avere, Carmen Dan a incasat in ultimul an fiscal incheiat 159.480 de lei, salariu ca ministru al Afacerilor Interne, si 296 de lei indemnizatie ca senator pana la numirea la sefia MAI.Potrivit celei mai recente declaratii de avere, din 13 iunie 2018, ministrul pentru Mediul de Afaceri detine in coproprietate un apartament, o casa de locuit si un imobil, cladiri situate in municipiul Ploiesti (judetul Prahova).Oprea poseda, totodata, bijuterii cu o valoare estimata la 40.000 de euro.Totodata, ministrul a mentionat mai multe sume acordate ca imprumut catre societati comerciale si detine parti sociale la mai multe societati.Cat priveste datoriile, ministrul pentru Mediul de Afaceri a mentionat doua credite contractate in 2006, scadente in 2031, unul in valoare de 299.730,23 lei si, respectiv, 249.141,21 euro.Conform declaratiei de avere, Oprea a incasat in ultimul an fiscal incheiat suma de 95.039 lei in calitate de senator, iar sotia sa, Carmen Oprea, a primit, ca inginer, suma de 4.733 de lei de la firma SC Biamir SRL.Ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu, nu detine terenuri, cladiri, autovehicule, potrivit declaratiei de avere reactualizate pe 13 iunie.Vasilescu a mentionat ca are bijuterii cu o valoare estimata de 10.000 de euro, precum si depozite bancare si conturi in valoare de 6684,31 euro, 142.973,18 lei, respectiv 11.364 lei.In ultimul an fiscal incheiat a obtinut 144.226 de lei din indemnizatia de la Ministerul Muncii si venituri din salarii de 318 lei de la Camera Deputatilor, mai releva declaratia de avere.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, detine, potrivit declaratiei de avere reactualizate pe 14 iunie, doua terenuri in comuna Sisesti, judetul Mehedinti, dintre care unul forestier de 8.450 mp, precum si un teren intravilan la Buftea.Totodata, Daea a mentionat ca are o casa de vacanta la Buftea si o alta in comuna Sisesti, judetul Mehedinti, precum si o cota parte de 50% din trei apartamente situate in Bucuresti, Vaslui, respectiv Drobeta Turnu Severin, precum si din anexe gospodaresti in comuna Sisesti, judetul Mehedinti.Conform declaratiei de avere, el detine un autoturism Renault Fluence, obiecte sticla Murano cu o valoare estimata de 500 de euro, diverse icoane, cruciulite si tablouri (valoare estimata 1.600 euro), tablouri (valoare estimata 2.750 euro).Daea a precizat ca are conturi si depozite bancare in valoare de 12.172 lei, 92.301 lei, 5.219 lei.El a mentionat ca are mai multe credite contractate, dintre care cel mai mare este in valoare de 33.627 euro.In ultimul an fiscal incheiat a obtinut 144.226 de lei din indemnizatia de la Ministerul Agriculturii, iar sotia lui, Camelia Luchian - de la APIA drepturi salariale de 115.916 lei si indemnizatie membru comisie concurs in valoare de 1.978 lei, releva declaratia de avere.Potrivit acesteia, la Petre Daea mai sunt trecuti 35.364 lei la pensie/sistem asigurari sociale de stat si 80.661 lei la limita de varsta conform Legii nr. 96/2006.Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, detine impreuna cu familia, potrivit declaratiei de avere reactualizate pe 11 iunie, sase terenuri, dintre care unul in satul Crisan si cinci la Brad.De asemenea, ea precizeaza ca are impreuna cu familia trei spatii comerciale/de productie si o casa de locuit la Brad.Ministrul a informat ca detine impreuna cu familia trei autoturisme, dintre care unul este marca Porsche Panamera si o motocicleta Kawasaki Vulcan 650 CC.Ea a mentionat si un cont bancar de 129.092,49 lei, dar si un credit contractat de la banca in valoare de 22.000 de lei.In ultimul an fiscal incheiat Natalia-Elena Intotero a obtinut un salariu de 90.609 lei de la Camera Deputatilor, precum si 3.086 lei - salariu obtinut prin hotarari judecatoresti de la Scoala Gimnaziala "Horea, Closca si Crisan" Brad, iar sotul sau, Massimiliano Michele Intotero - dividende de 72.200 de lei de la SC Maximilian Impex SRL, se mai arata in declaratia de avere.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, are un apartament in Bucuresti si nu detine terenuri si nici autovehicule, potrivit declaratiei sale de avere reactualizate pe 13 iunie.El a mentionat ca are mai multe conturi la banca, dintre care acela cu cea mai mare valoare este de 50.433,47 euro.La rubrica Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro, Negrescu a trecut cotizatie la PSD de 19.800 de lei si un avans contract de vanzare-cumparare de 90.545,64 lei la o societate.In ultimul an fiscal incheiat, Negrescu a obtinut urmatoarele venituri din salarii: 66.431,95 de euro ca membru/deputat al Parlamentului European, 10.368 lei in calitate de cadru universitar la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, 1.936 de lei in calitate de cadru universitar la Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, 65.226 lei ca ministru delegat pentru Afaceri Europene, releva declaratia de avere.Potrivit acesteia, la venituri din alte surse sunt trecuti 60.798,78 euro - cheltuieli aferente cabinetului, cheltuieli de transport si deconturi profesionale in calitatea sa de membru/deputat al Parlamentului European si 27.676,19 lei - diurna, cheltuieli de cazare, sursa venitului fiind Ministerul Afacerilor Externe.Ministrul Comunicatiilor, Petru Bogdan Cojocaru, a mentionat in declaratia sa de avere actualizata pe 12 iunie ca detine un teren in comuna Tomesti, o cota parte de 50% dintr-un apartament din Iasi si un autoturism Ford Kuga.De asemenea, el a mentionat ca detine un cont bancar de 6.873 lei, un depozit de 23.023 lei, iar sotia sa, Eva Cojocaru, este titularul unui cont de 1.814,16 lei si al unui depozit de 16.973,75 lei.In ultimul an fiscal incheiat, Petru Bogdan Cojocaru a realizat venituri de 90.840 de lei in calitate de salariat al iSYS Professional SRL, de 8.970 de lei, reprezentand indemnizatie Consiliul Judetean Iasi si de 117 lei in calitate de membru CA la Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva Iasi. Sotia sa a obtinut 55.100 de lei in urma unui contract de colaborare si de 12.988 de lei - indemnizatie/stimulent/alocatie copil.Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, detine, potrivit declaratiei sale de avere actualizate pe 14 iunie, un teren in comuna Poduri, sat Poduri, judetul Bacau, iar impreuna cu sotia sa, Simona Ilie - alte trei terenuri la Moinesti.El a mentionat ca detine casa/grajd/bucatarie in comuna Poduri, sat Poduri, judetul Bacau, iar impreuna cu sotia lui - doua case si doua spatii comerciale la Moinesti.Viorel Ilie precizeaza ca are un autoturism, iar sotia sa un altul.El a precizat ca a acordat un imprumut in nume personal de 55.000 de euro unei persoane. In declaratia de avere se arata ca ministrul are un debit de 15.000 de euro la o persoana.Conform sursei citate, in anul fiscal incheiat Viorel Ilie a obtinut o indemnizatie de 2.118 lei de la UAT Moinesti, o alta de 17.703 lei de la Senatul Romaniei si o a treia de 104.169 lei de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, o chirie spatiu comercial de 34.474 lei si 110.000 de lei - restituire aport personal de la SC Trust Incom SRL.De asemenea, sotia sa a obtinut un salariu de 16.359 lei de la Scoala Generala "Stefan Luchian" si o chirie spatiu comercial de 33.898 de lei, se mai arata in declaratia de avere.