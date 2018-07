Netanyahu a amanat sedinta comuna de guvern Romania - Israel, fara a stabili o alta data

Ziare.

Cu toate ca pozitia oficiala este cea a amanarii, nicio alta data pentru G2G nu a fost comunicata deocamdata.Informatia fusese publicata, neoficial, duminica, pe contul de Twitter al jurnalistului israelian Attila Somfalvi.Ulterior postarii, jurnalistul Attila Somfalvi a vorbit duminica seara la Antena 3 despre decizia luata de premierul israelian."Stirea a inceput sa iasa ieri seara aici in Israel. Am primit o prima indicatie ca premierul israelian Netanyahu a anuntat Guvernul Romaniei ca acea intalnire care e planuita de luni de zile si a fost chiar anuntata aproape in mod oficial de ministrul israelian al Turismului, care a vizitat Romania acum cateva saptamani.", a declarat jurnalistul Attila Somfalvi, duminica seara la Antena 3.Acesta a adaugat ca a ramas surprins de aceasta decizie a Guvernului israelian de a amana vizita si ca motivul ar fi faptul ca premierul Netanyahu va efectua in luna august o vizita in America Centrala."Sursele mi-au spus ca se pare ca premierul israelian Netanyahu a hotarat sa amane aceasta intalnire pentru ca se poate ca in august sa viziteze America Centrala. Am ramas un pic perplex pentru ca acea vizita nu este inca nici oficiala, nici publicata. Deci acea vizita in America Centrala nu ar putea sau nu ar trebui sa vina in mod normal, in locul unei vizite a Guvernului israelian la Bucuresti.Aceasta vizita este planuita de multe luni. Relatia dintre Israel si Romania este foarte, foarte buna, asa ca am ramas un pic socat, pentru ca am ramas cu mai multe semne de intrebare, decat cu raspunsuri, cand am incercat sa investighez aceasta miscare surpriza venita de la biroul prim-ministrului", a completat jurnalistul de la Ynet.co.il, la Antena 3.Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, la 25 aprilie 2018, o intrevedere cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care a intreprins-o in Statul Israel.In cadrul intrevederii, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.Ulterior intentiei Executivului roman de a muta ambasada Romaniei din Israel, presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut o plangere penala, in care i-a acuzat pe Liviu Dragnea si pe premierul Viorica Dancila de "difuzarea de informatii cu caracter secret, uzurparea de functie si refuzul de informare a Presedintelui Romaniei" in cazul memorandumului privind mutarea Ambasadei Israelului.Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, marti, ca analiza care prezinta avantajele si dezavantajele mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim va fi trimisa in aceasta saptamana catre Presedintie, Guvern si Parlament.Intrebat ce concluzii prezinta analiza realizata de MAE, Melescanu a spus ca "nu exista concluzii, exista avantaje si dezavantaje care vor trebuie sa fie cantarite cand se va lua decizia". Acesta a adaugat, referitor la posibile riscuri de securitate, ca acestea "exista" si ca este "unul din elemente care trebuie avut in vedere".