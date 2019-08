Noua OUG de modificare a codurilor penale este gata: Au disparut prevederile care faceau mai dificila liberarea conditionata

Expunerea de motive a noii OUG

Proiectul acestei OUG pentru modificarea si completarea Codului Penal prevede doar sporirea pedepselor pentru infractiunea de omor calificat si agresiunile sexuale, si apare forma agravanta a infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, prin rapire.De altfel, aceste modificari au fost anuntate saptamana trecuta de premierul Viorica Dancila si, dupa cum se vede, au fost puse rapid in practica. Mass-media a speculat retragerea acestor articole din OUG prin faptul ca aripa pro-Dragnea din PSD ar fi fost nemultumita de prevederile care faceau mai dificila liberarea conditionata.Este al doilea proiect de OUG de modificare a codurilor penale realizat de actualul ministru al Justitiei, Ana Birchall, dupa ce Viorica Dancila a fost nemultumita de mai multe prevederi ale primei variante.Printre modificarile pe care nu le-a mai dorit premierul: inasprirea conditiilor de liberare conditionata, reguli noi privind la perchezitiile domiciliare si infractiunile flagrante, si marirea competentelor DIICOT pentru mai multe infractiuni.Astfel, in plin scandal legat de ancheta crimelor de la Caracal, procurorii DIICOT urmau sa preia competenta in cazul infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire."Avand in vedere amplificarea fenomenului criminalitatii savarsite cu violenta, in general, precum si cazurile recente de infractiuni contra vieti si contra libertatii si integritatii sexuale a persoanelor, care au generat un puternic impact negativ in randul membrilor societatii;Luand in considerare ca acesti factori au relevat faptul ca raspunsul institutiilor statului, care trebuie sa urmareasca si sa asigure atat mijloacele de constrangere a infractorior, cat si identificarea si diminuarea potentialelor surse de criminalitate, nu este unul suficient de ferm, de natura a descuraja acest fenomen infractional si a crea un climat de securitate pentru cetatenii tarii, prin ocrotirea valorilor sociale fundamentale si instituirea unor repere legislative ferme subsumate acestui scop;Avand in vedere inclusiv puternica reactie a societatii romanesti la recentele manifestari ale fenomenului criminalitatii savarsite cu violenta, manifestari care au fost de natura a genera nu doar oprobiul, dar si un sentiment de insecuritate in randul cetatenior;Intrucat organele judiciare au semnalat necesitatea adoptarii urgente a unor masuri legislative, privind sporirea limitelor de pedeapsa, de natura sa intareasca functia de constrangere pentru persoanele care au nesocotit norma penala, dar si functia de prevenire a savarsirii altor infractiuni contra libertatii personelor," sunt o parte din motivele privind adoptarea de urgenta a acestei ordonante.Potrivit proiectului, aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata, "".Potrivit draftului de OUG consultat de Ziare.com, este crescut minimul pedepsei lade la 15 ani la 20 de ani de inchisoare.In prezent, infractiunea este pedepsita cu detentie pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani, iar propunerea este de detentie pe viata sau inchisoare de la 20 la 25 de ani.Este mentinuta propunerea din primul proiect de OUG, privind varianta agravanta a infractiunii de, prin rapire, care se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 8 ani.Daca fapta dea avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani, in conditiile in care, in prezent, infractiunea se pedepseste cu inchisoarea de la 7 la 15 ani.Cresc limitele si la pedeapsa de, care se va pedepsi de la 5 la 12 ani. In prezent infractiunea se pedepseste cu o condamnare intre 3 si 10 ani. Varianta agravanta a acestei infractiuni se va pedepsi cu inchisoarea de la 7 la 15 ani. In prezent, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani.Similar, sunt crescute limitele pedepselor in cazul, de la 3 la 10 ani. In prezent, infractiunea se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. Similar si in cazul agravantei, care poate ajunge la 12 ani.Condamnari crescute sunt si la infractiunea de, pedepsita cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Potrivit proiectului, aceasta va fi pedepsita cu inchisoare de la 2 la 7 ani. Agravanta in cazul acestei infractiuni poate ajunge la 10 ani.Pedepse similare sunt prevazute si in cazul infractiunii de