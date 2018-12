O noua ordonanta de urgenta a Guvernului pentru autoritatile locale

Ziare.

com

El a precizat ca aceasta ordonanta s-a aflat pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de vineri."Pe lista suplimentara a fost de la Ministerul Dezvoltarii o ordonanta de urgenta privind prorogarea unui termen, in sensul ca sumele neutilizate, creditele de angajament neutilizate in 2017 - 2018 privind Programul National de Dezvoltare Locala 2 sa poata fi folosite in continuare, pana la epuizarea PNDL, pana in 2020. Este o prorogare de termen pur si simplu, in sensul ca pot folosi sumele pentru finantarea proiectelor de investitii", a spus Nelu Barbu, la finalul sedintei de Guvern.Programul National de Dezvoltare Locala reprezinta sursa principala de finantare pentru infrastructura locala si are la baza principiul conform caruia in fiecare localitate din tara trebuie sa fie asigurat un set minim de servicii publice in domeniile: sanatate, educatie, apa - canalizare, energie termica si electrica, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultura, culte, locuire si sport.Constructia unui buget bazata pe programare multianuala presupune executia curenta a bugetului si executia multianuala. Creditele de angajament rivesc executia multianuala a bugetului, adica sumele destinate angajatii de cheltuieli multianuale, care atrage efectuarea de plati in exercitiile bugetare viitoare.Astfel, cu cat creditele de angajament prevazute sunt mai mari, cu atat creste si presiunea pe bugetele viitoare, prin platile care trebuie efectuate in contul cheltuielilor angajate in trecut.Amintim ca bugetul pe 2019 nu este inca finalizat si nici nu s-a aflat in discutie in ultima sedinta de guvern din acest an.Purtatorul de cuvant al Executivului a adaugat ca pe ordinea de zi suplimentara s-a mai aflat modificarea Hotararii de Guvern nr. 807 privind investitiile majore in economie, "in sensul ca va fi continuata evaluarea proiectelor de investitii, se vor face acorduri de principiu, iar in momentul in care se aproba Legea bugetului de stat pe 2019 se vor acorda ajutoarele de stat".