Primarii se plang ca Dancila le-a dat doar 10-15% din banii necesari pentru a acoperi pagubele facute de inundatii

Primarul din Slanic Moldova, liberalul Gheorghe Baciu, a declarat, vineri, ca este ingrijorat din cauza faptului ca banii de la Guvernul Romaniei, respective 364.000 de lei, sunt insuficienti pentru acoperirea pagubelor produse de inundatii, in conditiile in care acestea au fost evaluate la 2,5 milioane de lei."Pentru pagubele produse de inundatii, noi am cerut suma de 2,5 milioane de lei, conform evaluarii facute de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.Ce este grav e ca noi am primit acesti bani pentru niste punti si podete, dar banii pe care noi i-am cheltuit doar pentru a inlatura aluviunile sunt de peste 100.000 de lei si nu ii putem recupera, astfel ca ne ingreunam situatia din punct de vedere financiar", a declarat primarul Gheorghe Baciu.Acesta a adaugat ca nu a primit nicio explicatie pentru care suma alocata este atat de mica, in comparatie cu ce a solicitat."Doamna Viorica Dancila a insistat la vizita de dupa inundatii caDar rezultatul este acesta! Suntem intr-o situatie mult mai grava decat am fost inainte de aceste inundatii! Au venit aici cinci ministri si premierul si ne-au promis ca ne ajuta, dar ajutorul dat este foarte mic. Nu stiu ce putem face de acesti bani. Trebuie sa aducem un proiectant in regim de urgenta, sa vedem care sunt solutiile tehnice pentru refacere, care sunt costurile si sa vedem care sunt obiectivele catre care trebuie alocati banii", a subliniat Gheorghe Baciu.In aceste conditii, primarul din Slanic Moldova face apel pentru ajutorarea celor 68 de familii ale caror locuinte au fost distruse de inundatii. "Avem peste 300 de gospodarii afectate, printre care 68 de case inundate.", a mai spus Baciu.Un alt primar dintr-o localitate afectata de inundatii a spus pagubele din Moinesti, judetul Bacau, au fost de 6,5 milioane de lei, dar a primit de la Guvern doar 690.000 de lei."S-a facut o evaluare a pagubelor produse in zilele de 29 si 30 iunie 2018, a fost trimisa si a ajuns la Guvern. A fost vorba despre o cerere privind acordarea sumei de 6,5 milioane de lei, pentru reabilitarea drumurilor, podurilor, podetelor, puntilor etc. Din suma solicitata, am primit doar aproximativ 10%, adica 690.000 de lei.La vizita facuta dupa inundatii, doamna premier Viorica Dancila ne-a cerut de urgenta o evaluare a pagubelor. Noi ne-am facut treaba, dar noi vad ca am primit fonduri doar pentru niste punti si podete", a spus primarul orasului Moinesti, Valentin Vieru.Acesta a precizat ca a sesizat faptul ca unele comune au primit de doua-trei ori mai multi bani decat Moinestiul, desi nu sunt traversate de rauri si ca el nu isi poate explica motivul pentru care se intampla acest lucru.In urma cu aproape trei saptamani, premierul Viorica Dancila a mers, alaturi de membri ai Guvernului , in mai multe zone afectate de inundatii din judetele Buzau, Bacau, Covasna si Brasov, pentru a identifica cele mai rapide solutii de sprijinire a oamenilor. Premierul a fost insotit atunci de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si ministrul Agriculturii, Petre Daea.La Bacau, Viorica Dancila a insistat pe o evaluare rapida a pagubelor, sustinand ca va face tot posibilul pentru a da fondurile necesare comunitatilor afectate si chiar le-a promis localnicilor ca, din fondul de rezerva al statului, va da fonduri pentru refacerea gospodariilor.