Promisiunea esuata a ministrilor Sanatatii: Constructia celor trei spitale regionale

Actualul ministru, Sorina Pintea, admite ca spitalele vor fi construite cu o intarziere de un an. Primul va fi cel din Iasi, care ar putea fi gata in 2024.In anul 2015, premierul de atunci, Victor Ponta, anunta cu mare fast demararea proiectului de constructie a celor trei spitale regionale din Iasi, Craiova si Cluj, proiect realizat impreuna cu Comisia Europeana. La acel moment, se doreau cate 100 de milioane de euro pentru fiecare unitate spitaliceasca."Conform documentelor trimise la Comisia Europeana,pe care noi le-am considerat importante, prioritati, si anume Iasi, Cluj si Craiova.Vom face un proiect comun, un tip de spital regional, un proiect tip, care, dupa aceea, sigur, se realizeaza pe teren, cu sprijinul autoritatii locale, care trebuie sa puna la dispozitie teren, infrastructura si confinatare", a explicat Victor Ponta.In vara anului 2017, fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog declara, in prezenta comisarului european Corina Cretu, ca studiile de fezabilitate pentru aceste spitale vor fi gata pana in luna martie a anului 2018, ceea ce nu s-a intamplat, riscand ca statul sa piarda finantarea europeana pentru intarzierea termenului limita.Pentru ca in martie studiul de fezabilitate pentru cele trei unitati spitalicesti nu era terminat, atualul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca termenul se extinde pana la sfarsitul anului. Ministrul a spus ca nu a reusit sa recupereze toata intarzierea din ultimii ani, dar ca Romania se afla in "limitele rezonabile", precizand ca tara noastra nu va pierde banii si ca proiectul se misca destul de repede."Pot sa spun cu certitudine ca, in acest moment, am convingerea ca aceste spitale se vor face pentru ca toata lumea isi doreste acest lucru. Studiile de fezabilitate vor fi gata in trimestrul patru al acestui an (n.r. - 2018) si vor fi depuse la Bruxelles. (...) In afara de design-ul spitalelor, avem nevoie si de partea de utilitati, lucru care presupune implicarea autoritatilor locale, avand in vedere ca partea de infrastructura, drumuri, utilitati tine de administratiile locale", a explicat Sorina Pintea.De asemenea, ministrul Sanatatii a accentuat ca infrastructura din zonele respective este una de o importanta majora, care trebuie sa se dezvolte in acelasi timp cu spitalele."Este obligatoriu ca infrastructura din acele zone sa fie gata pentru ca in momentul in care spitalul intra in functiune, trebuie sa aiba si utilitatile functionale, deci se merge in paralel, inclusiv drumurile. Se fac PUZ-urile, extinderi de PUZ, asa cum este cazul celui de la Cluj. Exista niste planuri foarte bine stabilite, deci, sunt lucrari care vor merge in paralel cu constructia spitalelor", a adaugat ministrul Sanatatii.In acest sens, in martie 2018, Sorina Pintea a avut o intalnire cu reprezentantii ministerelor implicate si cu sefii consiliilor judetene unde vor fi construite spitalele pentru a inainta lucrarile pentru proiect.Totodata, premierul Viorica Dancila a facut apel, in luna martie, catre conducerile judetelor Iasi, Cluj si Dolj pentru implicarea in construirea celor trei spitale. De asemenea, Dancila s-a aratat "ingrijorata" de intarzierea procesului."O situatie particulara o reprezinta spitalele regionale. M-am intors de la Bruxelles, iar ceea ce am discutat cu comisarul pentru politici regionale m-a ingrijorat foarte mult.- si aici ma refer la Cluj si la Craiova, dar si pentru dezvoltarea proiectelor de utilitati publice, acces la amplasament, PUZ-uri si alte obiective", a spus, in martie, Dancila.La inceputul lunii decembrie 2018, ministrul Sanatatii Sorina Pintea a spus intr-o conferinta sustinuta la Iasi ca Spitalul Regional de Urgenta din Iasi va fi realizat si ca, momentan, studiul de fezabilitate a fost finalizat.De asemenea, Pintea a mai punctat ca finalitatea acestui spital va fi cu un an mai tarziu decat s-a anuntat initial, adica in 2024."Spitalul Regional Iasi este cel mai inaintat. Aduc multumirile mele Consiliului Judetean si Primariei ca au conlucrat astfel incat acest proiect in faza studiului de fezabilitate sa fie finalizat. Teoretic, ar trebui sa terminam spitalul in 2023 ca sa ne putem recupera toti banii. Stiti ca e vorba de proceduri si posibile contestatii si atunci am achiesat la discutiile pe care le-am avut cu cei din Comisia Europeana. Ministerul Sanatatii propune fazarea acestui proiect astfel incat nu se va intarzia constructia.", a explicat ministrul Sanatatii.Sorina Pintea a adaugat ca in octombrie 2017 s-a incheiat un protocol prin care terenul a fost trimis pentru constructie, ulterior, in mai 2018, a fost eliberat certificatul de urbanism, iar in luna august a fost finalizat studiul tipografic. De asemenea, ministrul mai spunea ca in luna decembrie a fost finalizat studiul geotehnic."Nu putem spune ca s-a pierdut timpul, ca s-au tergiversat lucrurile. (...) In luna iulie prezentam la Iasi, impreuna cu reprezentantii Bancii Europene de Investitii, un draft al studiului de fezabilitate, draft care trebuia completat cu acest studiu de fezabilitate, impactul de mediu. Dupa anexarea studiului de mediu finalizat, acest studiu de fezabilitate poate sa stea la baza celei de finantare pe care Guvernul Romaniei trebuie sa o depuna la Bruxelles", a adaugat Sorina Pintea.In cadrul conferintei de bilant a anului 2018, ministrul Sanatatii a anuntat ca spitalele regionale vor fi construite dupa 2021, dar cu fonduri mai mari din partea Uniunii Europene, precizand ca s-a intarziat din cauza unor proceduri pe care consultantii straini le-au respectat."In momentul in care am avut ultimele discutii, la Bruxelles, cu consultantii Bancii Europene de Investitii, pentru ca Ministerul Sanatatii a fost la Bruxelles sa solicite fonduri suplimentare in septembrie, iar raspunsul a fost- in momentul in care consultatii au spus, am luat legislatia si am verificat care sunt termenele. Ajungeam cu inceputul constructiei efectiv 2020-2021. Si atunci, dupa o discutie cu doamna prim-ministru, si ulterior cu doamna comisar Corina Cretu, s-a decis ca fazarea ar fi o solutie foarte buna", a declarat, in decembrie, ministrul Sanatatii.Astfel, constructia celor trei spitale regionale va fi inceputa pe exercitiul financiar 2021-2027."Sa incepem constructia pe exercitiul financiar 2021-2027, solicitand o majorare a procentului de co-finantare a Uniunii Europene, de la 50% la 85%. Eu spun ca este un lucru foarte bun si ca aceste spitale sunt tot mai aproape de certitudine pentru ca si sursa de finantare este foarte clara in acest moment", a mai spus Sorina Pintea.De asemenea, ministrul Sanatatii a spus ca s-a intarziat nu pentru ca nu a vrut Guvernul sau nu a vrut Ministerul Sanatatii, ci pentru ca exista niste proceduri pe care acesti consultanti le-au respectat."Pe mine ma mahneste ca anumite comunitati locale care nu au fost atat de implicate spun ca Ministerul Sanatatii si Guvernul nu vor. Vrem, o sa atragem aceste fonduri si vom construi aceste spitale, dar cred ca trebuie sa le construim cu costuri cat mai mici pentru Romania, daca exista aceste fonduri europene. Eu sper ca s-a inteles exact si ca nu exista niciun exercitiu de imagine", a mai adaugat Sorina Pintea.Ministrul Sanatatii a anuntat ca Spitalul din Craiova a fost ultimul care a transmis terenul."Totul a inceput in august 2017, cand Banca Europeana de Investitii si-a desemnat consultantii pentru aceste studii de fezabilitate pentru trei spitale din Iasi, Craiova, Cluj. In octombrie 2017, Iasi este primul care transmite terenul Ministerului Sanatatii. Pentru ca, stiti foarte bine, un studiu de fezabilitate nu se poate face daca nu ai toate elementele. Craiova a fost ultimul, in 2018, in mai", a spus Sorina Pintea.Aceasta a anuntat ca. De aceea, sumele alocate erau mai mici. Asa s-au facut estimarile in 2014. De la 100 de milioane de euro pe spital la 400 de milioane de euro este o mare diferenta si cred ca era de datoria noastra sa gasim surse viabile astfel incat aceste spitale sa se faca", a declarat ministrul Sanatatii.La sfarsitul lunii decembrie, Guvernul a aprobat un memorandum care prevede realizarea spitalelor regionale de urgenta din Iasi, Cluj si Craiova in doua etape, pentru a obtine o finantare europeana nerambursabila suplimentara.Decizia a fost luata in urma unei analize realizate de Ministerul Sanatatii impreuna cu reprezentantii echipei de proiect BEI, Jaspers, precum si cu oficiali din Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, care a indentificat ca oportuna aprobarea unor masuri care sa permita implementarea proiectelor spitalelor de urgenta in doua etape, care va determina cresterea co-finantarii europene nerambursabile si alocarea in viitorul program de finantare a POR 2021-2027 a sumelor necesare executarii lucrarilor de construire aferente celor 3 SRU.din POR 2014 - 2020, va avea ca obiective: intocmirea proiectelor tehnice si verificarea acestora, intocmirea planurilor de reorganizare locala, a planurilor de tranzitie, a caietelor de sarcini pentru executie lucrari de construire, precum si sprijin tehnic pentru pregatirea aplicatiilor de finantare pentru etapa 2.din POR 2021-2027, va avea ca obiective executarea lucrarilor de construire si operationalizarea celor trei spitale regionale de urgenta.Conform studiilor realizate de expertii BEI, costurile totale pentru constructia si dotarea celor trei spitale sunt de aproximativ 400 de milioane pentru fiecare unitate sanitara.In ciuda eforturilor depuse, comisarul european Corina Cretu s-a aratat, in martie, "ingrijorata" de situatia in care se aflau spitalele regionale.Din pacate, constructia celor 3 spitale regionale (Iasi, Craiova, Cluj - n.r) este unul dintre proiectele care inregistreaza mari intarzieri.Avand in vedere ca, asa cum arata lucrurile in prezent, este putin probabil ca lucrarile sa inceapa in 2019, autoritatile nationale trebuie sa accelereze demersurile pentru finalizarea studiilor de fezabilitate si inceperea implementarii cat mai curand posibil. Un proiect de o asemenea anvergura pentru Romania necesita toata atentia celor implicati", a declarat Cretu, in martie, potrivit unui comunicat de presa al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.Si de parca nu ar fi suficient faptul ca ministrii se schimba si dau vina pe predecesor pentru esecuri, iar intarzierile au devenit obisnuinta,