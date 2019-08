Solidaritatea in ura a Vioricai Dancila si un lesin neanuntat: temele mici si riscurile scrutinului pentru Cotroceni

Ziare.

Sefa PSD continua retorica lui Liviu Dragnea si prezinta drept ura nemultumirea societatii de a se vedea guvernata de o echipa caracterizata de impostura, degringolada, netransparenta si chiar rea-credinta, a carei ramanere la guvernare devine tot mai toxica.O mare parte a acestei furii colective s-a consumat in 26 mai, cand romanii au restabilit reprezentarea politica si au dat Opozitiei mandatul de a incepe recuperarea statului. Alegerile de atunci au fost europene, e adevarat, dar angajamentele pe care partidele si le-au luat au vizat situatia din tara.Din acest perspectiva, ratarea la vedere a motiunii de cenzura nu a fost pe masura cecului primit de la alegatori, dar a lasat tema pe agenda electorala a scrutinului prezidential. Este motivul pentru care presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre posibilitatea concreta ca, imediat dupa alegerile din noiembrie, Guvernul PSD/ALDE sa fie schimbat. Ar fi putut ramane doar un, un artificiu electoral, daca acest mesaj nu ar fi fost dublat de propunerea liberalilor, prin Ludovic Orban, de a inainta o motiune de cenzura in toamna.E o promisiune riscanta, in termeni electorali, pentru ca, post-Caracal, nicio sovaiala si nicio tergiversare a inlaturarii de la putere a unui regim care nu mai poate garanta securitatea cetatenilor lui nu sunt acceptabile.Guvernarea, asadar, poate deveni tema principala a campaniei electorale, dar ea nu se mai preteaza populismelor si promisiunilor de duzina, dupa ziua de 26 iulie, vinerea in care am aflat cu totii, politicienii si cetatenii deopotriva, ca institutiile statului au fost devalizate pur si simplu, pana intr-acolo incat nu mai functioneaza.E suficient de determinat Klaus Iohannis sa prezinte un plan concret de repunere a guvernarii in slujba cetatenilor? E PNL suficient de lucid incat sa faca un plan concret de inlaturare a PSD/ALDE de la Palatul Victoria, fara sa puna in loc discursuri populiste, de tipul celui al lui Rares Bogdan?Partidul National Liberal isi joaca cea mai buna sansa postdecembrista si care nu inseamna doar preluarea puterii, ci un serviciu pe care il poate aduce tarii. Or, a prelua guvernarea cu Rares Bogdan varf de atac, al carui discurs patimas-nationalist nu face decat sa mentina agresivitatea latenta, nu va reforma nici statul, si nici nu va repara increderea oamenilor in politic si in institutii.Asta e si capcana: daca construiesc campania lui Klaus Iohannis pe promisiunea guvernarii, liberalii vor trebui sa raspunda cu cine vor sa repare stricaciunile produse de regimul Liviu Dragnea, mostenit astazi de Viorica Dancila.Alianta 2020 USR PLUS a dat deja raspunsul si il promite pe Dacian Ciolos pentru guvernare, dar si ea va fi nevoita sa joace un plan B, daca Klaus Iohannis castiga un al doilea mandat si Guvernul PSD/ALDE cade inaintea alegerilor legislative.Marele avantaj e ca tema guvernarii ar tine PSD-ul departe de prim-planul campaniei electorale. Putreziciunile scoase la suprafata de atrocitatile de la Caracal neutralizeaza cel mai bun instrument pe care un partid de la guvernare il putea pune la bataie in campanie: recompensele si ofertele - salarii, pensii, tabere, tichete.Sigur, PSD incearca sa le foloseasca, dar niciun tichet de vacanta nu il asigura pe bugetar ca fata lui nu va violata si ucisa de un criminal pe care si interlopii, si politia il stiau.Pana se decid insa partidele de Opozitie daca isi asuma guvernarea ca tema principala a campaniei, a trecut o saptamana cu o mini-vacanta petrecuta pe soselele tarii, in care temele minore risca sa transforme scrutinul prezidential intr-unul fara miza.Or, o prezenta scazuta la vot se va traduce intr-o legitimitate si mai subreda a institutiei prezidentiale, intr-un context in care tocmai de reintarirea institutiilor e nevoie.Din acest punct de vedere, Klaus Iohannis nu se face vinovat ca nu a vazut lesinul unui soldat , la Ziua Marinei - si sunt filmari care arata ca, din unghiul in care era, presedintele nu a vazut, pur si simplu, scena -, dar e greu de acceptat ca nu s-a revansat ulterior, printr-un mesaj care sa demonstreze empatie.Uciderea Alexandrei e o trauma prea mare, pentru a mai admite ca tara poate fi lasata pe mana unor lideri care nu simt tragedia.