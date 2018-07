USR critica dur bilantul facut de Dancila: "Aproape 1 milion de persoane traiesc in saracie extrema. 59 de persoane au murit din cauza rujeolei"

"Economia se duce in zid"

Pensiile pentru baroni, criticate

USR spune ca bilantul adevarat al guvernarii PSD arata ca 59 de persoane au murit din cauza rujeolei, construirea a trei spitale regionale este in intarziere, iar 2.000 de medicamente esentiale au fost retrase de pe piata."Viorica Dancila, zisa si prim-ministru, a citit niste cifre glorioase de pe foaie. Un bilant profesionist in domeniul Sanatatii ar trebui sa plece de la niste indicatori relevanti despre starea de sanatate sau macar de la problemele semnalate de beneficiarii sistemului, pacientii! Realitatea PSD e paralela cu realitatea!", a scris USR pe contul de Facebook.Potrivit USR, adevaratul bilant al PSD arata ca 59 de persoane au murit din cauza rujeolei, constructia a trei spitale regionale este in intarziere, iar 2.000 de medicamente esentiale au fost retrase de pe piata.Intr-o alta postare, USR arata ca Viorica Dancila ar minti la fel ca Liviu Dragnea: "Economia se duce in zid!"."Investitiile publice sunt la minime istorice, iar cresterea economica se bazeaza pe consum, deci nu e durabila. De altfel si prognozele oficiale arata o incetinire a ritmului de crestere, tinta fiind modificata in jos. Mai grav, gradul de realizare al investititiilor bugetate pe 2018 este foarte scazut, la doar 1 % din PIB", mai scrie USR.Intr-o alta postare pe facebook, USR arata ca aproape 1 milion de persoane traiesc in saracie extrema in zonele marginalizate din Romania, rezulta dintr-un raport al Bancii Mondiale."Salariile in sectorul public au crescut in special in administratie, iar baronii locali au primit si pensii speciale. In acelasi timp, mult laudata crestere economica nu s-a tradus si in reducerea saraciei, persoanele varstnince din mediul rural fiind cele mai expuse", mai arata USR.Premierul Viorica Dancila si-a prezentat luni, la Palatul Victoria, bilantul celor sase luni de guvernare, enumerand, pe fiecare domeniu, principalele obiective indeplinite sau cele care vor fi, la un moment dat, atinse.La capitolul sanatate, Dancila a spusca guvernarea PSD este singura care a realizat cresteri de salarii atat de mari pentru medici, oprindu-se astfel exodul medicilor tineri.