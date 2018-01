Viorica Dancila a anuntat oficial lista ministrilor din noul Guvern. Luni va fi votul in Parlament

Ziare.

In Cabinet revin oameni din fostele guverne Grindeanu si Ponta, ca Viorel Stefan, Rovana Plumb si Eugen Teodorovici, dar apar si multe nume noi.In Guvernul Dancila sunt doi membri vizati de DNA - Viorel Ilie si Rovana Plumb. Pentru amandoi, ancheta a fost blocata de colegii din Parlament. In plus, Radu Oprea, propus la Mediul de Afaceri, este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani.Tot vineri, s-a reunit si biroul Politic Central al ALDE, care a decis sa sustina aceiasi ministri din Cabinetul Tudose, cu exceptia lui Toma Petcu. La Ministerul Energiei este propus Anton Anton.Ministrii propusi vor fi audiati luni dimineata, de la ora 08:00, in comisiile parlamentare, iar de la ora 15:00 se va intruni plenul reunit pentru investirea Guvernului. Apoi, avand in vedere ca PSD si ALDE au o majoritate solida in Parlament, este de asteptat sa aiba loc poate chiar in aceeasi seara ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Cotroceni.- Deputatul USR Ionut Mosteanu a criticat nominalizarea in Guvernul Dancila a unor "ministri urmariti penal in conducerea Romaniei", afirmand ca acest lucru este un semnal foarte prost pe care Romania il trimite catre partenerii europeni si catre toti partenerii internationali.. Despre acest lucru, Calin Popescu Tariceanu a raspuns detasat intrebarilor jurnalistilor: "Imi dati o informatie in premiera. Nu stiu, nu cunosc aceasta informatie. Insa in frenezia care a cuprins in ultimii ani parchetele, aproape ca nu exista om politic fara un dosar pe cap".- Presedintele PSD CJ Vrancea, Marian Oprisan, a fost intrebat de ce criteriile de integritate nu au fost o prioritate in selectia ministrilor: "Nu stiu, nu ma intrebati, intrebati-l pe domnul presedinte Dragnea".El a aratat ca a fost de acord cu noua structura a Guvernului.- Eugen Teodorovici, propunerea PSD pentru Ministerul Finantelor, a fost intrebat de jurnalisti ce va face cu impozitul pe gospodarie si alte masuri controversate luate sau discutate de predecesorii sai din ultimul an, Ionut Misa si Viorel Stefan. El a cerut sa fie lasat sa se lamureasca intai el inainte de a face declaratii pe aceste teme.In schimb, ce a spus clar a fost ca termenul de depunere a declaratiei 600 va fi amanat astfel incat, intre timp, sa fie gasita solutia cea mai buna si pentru stat, si pentru contribuabili.- Viorica Dancila a anuntat oficial modificarea structurii Guvernului: a infiintat un post de vicepremier pentru intarirea parteneriatelor strategice ale Romaniei, in special cu SUA.1. Vicepremier - PSD -(fost ministru de Finante in Guvernul Grindeanu)2. Vicepremier si ministru al Mediului - ALDE -(ramane)3. Vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei - PSD -(fost ministru delegat al Afacerilor Europene in Guvernul Grindeanu)4. Vicepremier si ministru al Dezvoltarii - PSD -(ramane)5. Ministerul Justitiei - neafiliat politic, sustinut de ALDE -(ramane)6. Ministerul Apararii - PSD -(ramane)7. Ministerul Apelor si Padurilor - PSD -8. Ministerul Agriculturii - PSD -(ramane)9. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - PSD -(ramane)10. Ministerul de Finante - PSD -(fost ministru de Finante in Guvernul Ponta)11. Ministerul de Interne - PSD -(ramane)12. Ministerul de Externe - ALDE -(ramane)13. Ministerul Economiei - PSD -14. Ministerul Educatiei - PSD -15. Ministerul Energiei - ALDE -16. Ministerul Sanatatii - PSD -17. Ministerul Transporturilor - PSD -18. Ministerul Culturii - neafiliat politic, sustinut de PSD -19. Ministerul pentru IMM-uri - PSD -20. Ministerul Turismului - PSD -21. Ministerul Fondurilor Europene - PSD -(fost ministru al Fondurilor Europene in Guvernul Grindeanu)22. Ministerul Comunicatiilor - PSD -23. Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul - ALDE -(ramane)24. Ministerul Cercetarii - PSD -25. Ministerul Tineretului si Sportului - PSD -26. Ministru delegat pentru Afaceri Europene - PSD -(ramane)27. Ministru delegat pentru romanii de pretutindeni - PSD -- Viorel Stefan (ministrul de Finante din Guvernul Grindeanu) revine ca vicepremier fara portofoliu:"Mandatul de 6 luni la Finante imi va fi de folos pentru ceea ce urmeaza. In acceptiunea mea, tot ce inseamna integrarea chestiunilor cu caracter economic se va regasi in activitatile mele. (...) Pana ne instalam in functie imi va fi clara fisa postului"Stefan a refuzat sa dea detalii despre schimbarile din programul de guvernare.Intrebat despre impozitul pe gospodarie, Stefan a spus ca globalizarea veniturilor se intampla in toata lumea civilizata si trebuie sa aiba loc si in Romania.- Ana Birchall a subliniat ca deciziile luate vor fi anuntate de premierul desemnat. "Pe mine ma onoreaza votul colegilor", a adaugat Birchall, care va fi vicepremier pentru Afaceri Europene.- La Ministerul Tineretului si Sportului va fi propusa tanara Ioana Brad, in varsta de doar 31 de ani. Aceasta nu a vrut sa dea declaratii la iesirea din CEx.- Sorina Pintea va fi propusa ministru al Sanatatii. Aceasta a spus ca propunerea a venit de la Liviu Dragnea si ca isi vrea sa "ofere sanatate" si sa faca ce stie cel mai bine - sa munceasca.- Carmen Dan ramane ministru la Interne, iar prioritatea sa este reforma Politiei si restrucurarea Jandarmeriei."Jandarmeria, alta prioritate care nu a aparut acum, de a dota aceasta arma importanta a ministerului cu mijloace si echipamente de interventie, pentru ca ei sunt foarte solicitati", a adaugat Carmen Dan.Intrebata de ce criteriile de integritate nu au fost luate in considerare la nominalizarea ministrilor de catre PSD, Carmen Dan a replicat: "Nu inteleg la ce va referiti. Cei care au facut nominalizarile au sustinut si de ce fac nominalizari (...) S-a discutat despre fiecare nominalizare si ce il recomanda".- Ionut Misa nu va mai fi ministru la Finante. La iesirea din CEx a spus ca aceasta a fost o decizie politica si o va respecta. Misa i-a urat succes viitorului ministru, Eugen Teodorovici, si a zis ca isi reproseaza doar problemele de comunicare cu presa.Misa s-a laudat cu realizarile din ultimele 6 luni, cand a implementat masuri din programul de guvernare, care isi arata acum rezultatele la nivel de deficit si crestere economica.- Lia Olguta Vasilescu ramane la Ministerul Muncii. Aceasta a spus ca PSD a hotarat sa puna inca un vicepremier pentru relatia cu strainatatea, s-a considerat ca este nevoie de o reprezentare mai buna in exterior a Guvernului de la Bucuresti.- Liviu Dragnea a iesit de la sedinta, insa a refuzat sa faca declaratii. Lista de ministri va fi anuntata de Viorica Dancila.- A iesit din sediul PSD si ministrul Petre Daea, care a confirmat ca isi pastreaza portofoliul Agriculturii.In rest, "e o vreme buna speram intr-un an agricol bun si totul va fi bine", a zis Daea, in stilul caracteristic.- La iesirea de la CEx, Ecaterina Andronescu a negat ca si-ar fi dorit sa fie ministru in noul Guvern. Aceasta a confirmat ca noul Executiv va avea 4 vicepremieri.- S-a terminat sedinta CEx.- Potrivit Antena3, noul Guvern Dancila nu va mai avea minister pentru Dialogul Social. Acesta a fost desfiintat si se transforma in secretariat de stat la Ministerul Muncii.- Guvernul Dancila isi schimba structura si va avea patru vicepremieri, potrivit unor surse politice citate de Mediafax, cei patru fiind Viorel Stefan, Ana Birchall, Paul Stanescu si Gratiela Gavrilescu.- Sorina Pintea a fost votata de social-democratii din sedinta CEx pentru functia de ministru al Sanatatii, Danut Andrusca pentru functia de ministru al Economiei, iar Lucian Sova la Transporturi, au declarat surse politice pentru Mediafax.- CEx a votat ca Viorel Stefan sa ocupe functia de vicepremier fara portofoliu, in timp ce George Ivascu a fost sustinut pentru functia de ministru al Culturii, au declarat surse politice pentru Mediafax.Viorel Stefan a ocupat functia de ministru al Finantelor in Cabinetul Grindeanu, fiind inlocuit ulterior cu Ionut Misa.- Profesorul universitar Valentin Popa a fost votat de Comitetul Executiv PSD pentru functia de ministru al Educatiei, au declarat surse politice pentru Mediafax.PSD Suceava a anuntat ca il va sustine pe Popa, rectorul Universitatii din Suceava.Gabriela Firea anuntase anterior sedintei ca o sustine pe Ecaterina Andronescu pentru aceasta functie.- Conducerea ALDE se va intalni duminica si cu premierul desemnat. Reuniunea era programata pentru azi, dar a fost amanata din lipsa de timp, pentru ca Viorica Dancila e la CEx al PSD.- Sedinta conducerii ALDE s-a terminat. Membrii Biroului Politic Central au validat in unanimitate lista celor patru ministri ai partidului in componenta Guvernului condus de Viorica Dancila.Vor fi aceiasi ministri care au facut parte si din Guvernul Tudose, cu exceptia Ministerului Energiei, unde Toma Petcu a renuntat la functie din motive medicale. Nominalizarea ALDE este deputatul Anton Anton, fost ministru al Educatiei.Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate. In plus, s-a introdus cresterea salariului minim cu 100 de lei pe an pana in 2020."Romania nu trebuie sa ramana o tara cu mana de lucru ieftina", a declarat seful ALDE.- Eugen Teodorovici a fost votat de CEx pentru functia de ministru al Finantelor, au declarat surse politice pentru Mediafax.El a fost un critic al masurilor fiscale luate de ministrul Ionut Misa.- Surse citate de Digi24 sustin ca Ana Birchall, deputat PSD, ar putea primi un portofoliu de vicepremier si ministru pentru Afaceri Europene.- Nici Toma Petcu nu mai vrea sa ramana la conducerea Ministerului Energiei, potrivit Digi24.- Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog Social, a anuntat ca nu intentioneaza sa mai faca parte din viitorul Cabinet."Nu mi-am dat demisia, am anuntat ca nu vreau sa mai continui", a declarat Gabriel Petrea.- Florian Bodog a anuntat ca a decis sa nu continue la sefia Ministerului Sanatatii. Bodog n-a dat un motiv, insa a fost printre cei mai contestati ministri din Guvernul Tudose. In plus, numele sau apare in dosarul medicului Lucan."Am luat decizia personala sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat. Va asigur ca voi sustine neconditionat persoana care va prelua portofoliul si ca ma voi asigura ca toate proiectele bune incepute vor continua", a declarat Florian Bodog.Principalul nume vehiculat pentru acest portofoliu este cel al Rodicai Nassar.- Viorica Dancila a ajuns la sedinta CEx al PSD. Ea le-a spus jurnalistilor ca a participat la negocieri si la selectarea celor care vor fi supusi la vot pentru a ocupa fotoliile de ministri."Am participat la analiza propunerilor viitorului cabinet PSD-ALDE. Am evaluat propunerile. Acestea vor fi supuse votului in partid. Va pot spune doar ca sunt si nume noi, dar sunt si ministri din vechiul guvern", a adaugat premierul desemnat.Totodata, Dancila se va duce si la sedinta celor de la ALDE, unde se va da votul pe noul Cabinet.- Au ajuns la CEx si Ecaterina Andronescu si Ionut Misa, cei cotati cu sanse mari sa ocupe portofoliile Educatiei si Finantelor.- A ajuns la sediul PSD actorul George Ivascu. El nu a discutat cu jurnalistii despre motivul prezentei sale acolo, insa numele sau a fost vehiculat pentru Ministerul Culturii.- A ajuns la sediul PSD si Liviu Dragnea. El spune ca negocierile au fost intense si unele propuneri nu au fost acceptate de premierul Viorica Dancila.Liderul PSD a declarat ca nu crede ca in Guvern se va regasi vreo persoana cu probleme de integritate, iar intrebat despre Rovana Plumb, propusa pentru postul de vicepremier, Dragnea a raspuns: "Dar ce problema are?"- Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, a venit la CExsa sustina anumite persoane in Guvern:"Am avut o relatie profesionala buna si constructiva cu domnul Bodog, nu am ce sa ii reprosez, dar noi ne-am dori sa ocupe aceasta pozitie Rodica Nassar, presedinta PSD Sector 2.La fel cum propunerea noastra pentru Ministerul Educatiei este Ecaterina Andronescu, iar pentru postul de ministru al Culturii il sustinem pe actorul George Ivascu. Ne-am dori ca si organizatia PSD Bucuresti sa aiba reprezentanti in Guvern".In plus, PSD Bucuresti o sustine pe Rovana Plumb pentru functia de vicepremier. "Eu cred ca experienta o va ajuta sa aiba rezultate foarte bune in acest post", a zis Firea.- Ministrul Sportului, Marius Dunca, si-a anuntat demisia."Am vorbit in aceasta saptamana cu Liviu Dragnea. I-am spus sa lasam pe altcineva care sa comunice cu federatiile. M-am consultat cu mai multe persoane si cu presedintele Dragnea pentru ca trebuie asumata o responsabilitate si nu este un minister usor. Cand am venit, am zis ca ce poate fi mai greu decat la Protectia Consumatorului? Sa stiti ca este foarte greu. Am creionat foarte multe proiecte pe care o sa vi le prezint saptamana viitoare", si-a explicat Dunca decizia.Citeste amanunte aici *******************************In viitorul Guvern nu se vor mai regasi amicii lui Tudose , respectiv Marcel Ciolacu (vicepremier care a demisionat deja), Felix Stroe (Transporturi) si Marius Nica (ministru delegat pentru fonduri europene, de asemenea plecat deja ).In schimb, in Executiv s-ar putea regasi Rovana Plumb si Sevil Shhaideh, care au renuntat la functii din cauza dosarului Belina. Insa, la inceputul saptamanii, Liviu Dragnea a anuntat ca pot fi ministri si persoane cercetate penal Iata cine se prefigureaza sa ramana si sa plece din Guvern