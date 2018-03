Zeci de biologi si chimisti protesteaza in fata Guvernului, nemultumiti de salarii: "Noi dam rezultate, nu vorbe desarte"

Ziare.

com

Participantii la protest poarta pancarte cu texte precum: "Suntem biologi, nu bio-mi-logi"; "Noi dam rezultate, nu vorbe desarte; "Biologii, biochimistii si chimistii - 3,75 - coeficient de salarizare"."Suntem nemultumiti de Legea-cadru de salarizare. Pe langa faptul ca se aplica etapizat la noi, adica nu intram in grila din anul 2020, cum intra medicii si asistentii, si astfel biologii, biochimistii din sistemul sanitar, care aveau un salariu aproximativ cu mediul specialist - undeva la 3.600, un medic avea undeva la 5.000 de lei, inainte de aplicarea acestei legi - ajungem sa castigam mai putin decat asistentii medicali. Foarte multi oameni pe care ii vedeti aici au studii doctorale. Intr-un fel suntem foarte frustrati, pentru ca s-a creat o dezbinare in laboratoare din cauza acestei diferente enorme de salarizare intre categoriile profesionale", a declarat, pentru Agerpres, dr. biolog Relu Cocos.El a adaugat ca protestul a fost determinat de "lipsa unor reactii" la actiunile pe care aceste categorii de salariati le-au facut in ultima luna."Am depus un memoriu semnat de 625 de biologi, biochimisti, chimisti din sistemul sanitar public, la ora actuala avem aproape 900 de semnaturi, acesta a fost urmat de o greva spontana in 20 de spitale din tara si am apelat la aceasta ultima actiune. Am depus la Primarie, luni, o solicitare pentru protest, ne-a fost acceptata. Ne-am strans fara sindicate, pentru ca atunci cand s-a discutat legea salarizarii, acum un an de zile, sindicatele nu au spus nimic despre biologi, biochimisti, au vorbit doar despre medici si de despre asistenti si noua nu ni s-a dat nimic.Va dau un exemplu: sunt oameni care lucreaza in laboratoare si pana in anul 2020 or sa mai castige 500 de lei, bani care peste cativa ani vor reprezenta zero din cauza factorilor economici, pe cand la medici li s-a triplat salariul. Ajunge un medic sa castige 12.000 - 16.000 de lei in anatomopatologie si noi ramanem doar la 4.000 de lei", a sustinut Cocos.El a precizat ca asteapta o discutie cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea."Scopul este ca doamna ministru al Sanatatii, care pana acum nici nu ne rostea numele la televizor, eram invizibili, vad ca de vreo doua saptamani ne rosteste numele, dar spune ca noi avem salarii mari, dar am vrea sa stam si noi de vorba cu dansa, sa vedem de ce avem acele salarii foarte mari", a spus biologul.Protestul se desfasoara in mod pasnic.