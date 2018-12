Dancila a sesizat Curtea Constitutionala si il acuza pe Iohannis ca saboteaza succesul Guvernului la presedintia UE

Dancila facuse anuntul inca de joi

Iohannis acuza remanieri de ochii lumii

Dancila spune ca e un conflict intre puterile statului si il acuza pe Iohannis ca saboteaza astfel presedintia Romaniei la Consiliul European, ce urmeaza sa fie preluata de la 1 ianuarie 2019."Cred ca nu jocul politic trebuie sa fie cel care sa dicteze in aceasta perioada, e important interesul Romaniei. Ne dorim sa exercitam cu succes presedintia rotativa in toate domeniile si acest lucru se poate face conferind intreaga autoritate si legitimitate intregului Cabinet. De aceea, astazi am sesizat CCR pentru a solutiona acest blocaj creat de dl presedinte.Nu ne-am dorit acest lucru, nu imi doresc acest lucru, dar intersul Romaniei e mai presus de ambitii, joc politic sau o campanie eletorala", a spus Dancila, la inceputul sedintei.Premierul anuntase inca de joi ca va face acest demers, pentru ca l-a sunat pe Iohannis si acesta i-a raspuns ca "inca mai analizeaza pana saptamana viitoare"."L-am sunat pe domnul presedinte. Am vrut sa vad ce se va intampla, daca va nominaliza cei doi ministri, avand in vedere ca suntem in perioada premergatoare preluarii Presedintiei Consiliului UE. Domnul presedinte a spus ca inca mai analizeaza. Pana saptamana viitoare nu va lua nicio decizie. Deci ne vedem obligati sa facem aceasta sesizare la Curtea Constitutionala, pentru ca avem o presedintie de preluat si nu ne putem juca cu astfel de lucruri", a declarat joi premierul Viorica Dancila."Presedintele a spus ca o sa mai analizeze pana saptamana viitoare. Daca imi dadea o data, va spuneam. Da, maine (vineri - n.red.) vom sesiza Curtea Constitutionala", a mai spus premierul.Intrebata daca a trimis la Palatul Cotroceni demisiile ministrilor Paul Stanescu si Lucian Sova, Viorica Dancila a raspuns: "Da, saptamana trecuta, luni cred. Maine (vineri, n.red.) demisia ministrului Transporturilor Lucian Sova implineste 15 zile. (...) Am cerut acum toate informatiile sa vedem care este situatia".Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, referitor la o decizie privind numirile de la ministerele Dezvoltarii si Transporturilor, ca analiza este inca in lucru , dar remanierile sunt facute de ochii lumii, fiind inlocuiti oameni slabi cu altii si mai slabi.Intrebat care este solutia pentru a iesi din impas Cabinetul Dancila, seful statului a spus: "Solutia e a PSD. Nu au decat sa vina cu oameni performanti. Nu am finalizat analiza". Klaus Iohannis a anuntat de saptamana trecuta ca va lua o decizie dupa 1 Decembrie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare. Seful statului i-a respins pe Ilan Laufer la Dezvoltare si Lia Olguta Vasilescu la Transporturi , noile propuneri ale premierului Viorica Dancila fiind Lia Olguta Vasilescu pentru portofoliul de ministru al Dezvoltarii si Mircea Draghici pentru Transporturi.