Dancila il acuza pe Iohannis ca saboteaza proiectul construirii fabricii Volkswagen in Romania

Ea a explicat intr-un interviu acordat DC News ca grupul PPE, din care face parte si PNL, despre care Dancila spune ca e condus clar pe Iohannis, ar fi trimis o scrisoare prin care sustine constructia fabricii respective in Bulgaria, nu in Romania, desi noi am oferi conditii mai bune."Noi am discutat despre acest proiect. Chiar ministrul Comertului a fost in Germania, a vorbit cu boardul Volkswagen despre acest proiect. Avem cele mai avantajoase conditii pentru o investitie in Romania.Dar, din pacate, nu avem sustinerea necesara. Grupul PPE a trimis o scrisoare prin care sutin Bulgaria. Dl Weber, care este liderul grupului, a trimis aceasta scrisoare prin care sustin Bulgaria si atunci ma intreb unde sunt membrii PNL, ce a facut dl presedinte Klaus Iohannis?Pentru ca asa cum am spus dansul este presedintele PNL. Dansul ne reprezinta in consiliu. Nu a putut discuta cand a mers la Consiliu pentru a sustine Romania? Nu a putut discuta cu liderul grupului PPE pentru a sustine Romania?Dl Weber sustine Bulgaria, in conditiile in care noi am venit cu propuneri mult mai avantajoase. Poate era justificat daca Bulgaria avea propuneri mai bune din punct de vedere economic, al conditiilor, dar conditiile noastre si o sa-l rog pe dl Oprea sa faca public acest lucru, conditiile noastre sunt mult mai bune. Dar vedem ca PPE, de fapt, sustine Bulgaria", a spus Dancila.Intrebata de Bogdan Chirieac daca practic acuza ca PNL sprijina construirea fabricii in Bulgaria si nu in Romania, Dancila a spus: "Exact. V-am spus este aceasta scrisoare. PNL membru in PPE sustine acest lucru".Premierul sustine ca in mod normal pe obiective importante pentru tara trebuie sa existe consens si cooperare intre Administratia Prezidentiala, Guvern si Parlament, dar ca "e foarte greu sa am o discutie cu domnul presedinte, o discutie pe un asemenea obiectiv"."Eu ma asteptam ca domnul presedinte sa aiba o deschidere foarte mare, pentru ca dincolo de antipatii, trebuie sa primeze interesul de tara. La domnul presedinte primeaza interesul personal si interesul de campanie.Am sa incerc sa discut din nou, o sa mearga ministrul din nou. Noi ne vom bate pana in ultima clipa, stiti ca sunt un om care se bate pentru obiectivele importante. Daca presedintele nu vrea sa se implice, vom incerca sa facem tot ce este posibil sa ne implicam noi. Daca nu vom reusi, vom avea multumirea ca am facut tot ceea ce este posibil pentru a avea aceasta investitie in tara noastra", a spus ea, intr-o retorica vad electorala neintrerupta de moderator.Dancila a sustinut inclusiv ca este sigura ca si Iohannis stie de aceasta scrisoare, dar ca i s-a parut mai potrivit sa plece si sa lase tara in haos (cu referire la vizita presedintelui in Japonia)."Romania trebuie tratata in mod egal cu celelalte state membre si trebuie sa reprezentam Romania cu demnitate. M-as fi asteptat ca domnul presedinte, chiar in Consiliul unde se intalneste cu doamna Merkel, la Bruxelles, cu liderii grupurilor politice, unde se intalneste cu presedintele Comisiei, sa aiba o atitudine favorabila Romaniei. Dar vedem ca acest lucru nu s-a intamplat", a acuzat fara dovez Viorica Dancila, fara sa prezinte dovezi in acest sens.Intrebata daca are de gand sa discute cu Angela Merkel despre acest proiect, Dancila a spus ca da."Eu voi incerca o convorbire telefonica. V-am spus ca voi face tot ce este posibil pentru a aduce aceasta investitie in Romania. Stiu cat de importanta este pentru tara mea", a mai declarat ea.