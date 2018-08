Dancila il ataca pe Iohannis pentru ca nu a convocat CSAT pentru rectificarea bugetara

Ziare.

com

"Dupa cum stiti, rectificarea bugetara este unul dintre cele mai importante proiecte ale Guvernului care ar fi trebuit sa fie adoptat in cadrul sedintei de astazi. Din pacate, presedintele Romaniei nu a gasit deschiderea sau poate nu a avut timp sa convoace CSAT pentru analizarea si avizarea primei rectificari bugetare din acest an, desi proiectul se afla in dezbatere publica inca de pe 6 august.In aceste conditii, Guvernul a luat decizia de a cere presedintelui Romaniei convocarea in regim de urgenta a CSAT", a rostit Dancila.Ea a adaugat ca rectificarea prevede "mai multi bani pentru sanatate, educatie, administratie locala, pentru acele domenii care au avut o buna executie bugetara, insa cu incadrarea in tinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB".Proiectul de rectificare bugetara a fost pus in dezbatere publica de Ministerul Finantelor in data de 6 august, dupa care mai multi membri ai Guvernului, in frunte cu premierul Dancila, au intrat in concedii, anuntand ca adoptarea va avea loc dupa 20 august.Proiectul a fost insa dur criticat de Administratia Prezidentiala, pentru ca bugetul institutiei este drastic redus, cu 11,1 milioane de lei. Presedintele Iohannis a acuzat public Executivul ca apeleaza la o forma de sabotaj bugetar pentru institutiile care nu se subordoneaza PSD. Sume importante sunt taiate si de la toate serviciile de informatii.Zilele trecute, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, l-a invinovatit pe presedintele Klaus Iohannis ca nu convoaca CSAT pentru avizarea reducerilor de buget pentru Administratia Prezidentiala, SRI, SIE, STS si SPP. "Din punctul meu de vedere, poate sa fie fara acest aviz, pentru ca nu scrie nicaieri in lege, dar s-a mers pe o cutuma (...) Anul viitor sper sa nu mai avem nevoie de un astfel de aviz", a comentat Teodorovici.La scurt timp, insa, Guvernul s-a razgandit si asta pentru ca legea spune ca avizul CSAT in cazul rectificarii bugetelor institutiilor din domeniul securitatii statului este consultativ, dar, asa cum demonstreaza jurnalistii de la Factual. Administratia Prezidentiala a anuntat inca de marti ca secretariatul CSAT face demersurile necesare pentrupentru emiterea unei hotarari privind propunerile de rectificare a bugetului de stat pentru: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.Miercuri dimineata, Guvernul a trimis o solicitare presedintelui Iohannis cerandu-i sa convoace CSAT in regim de urgenta pentru avizarea rectificarii bugetare.