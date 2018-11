Dancila: Iohannis face tot posibilul sa blocheze Guvernul. Trebuie sa-si schimbe atitudinea!

Refuzul lui Iohannis incurca PSD

"Din pacate, constatam cu totii ca presedintele Klaus Iohannis face tot posibilul ca sa blocheze actiunile Guvernului in doua domenii vitale. Consider ca astfel de actiuni nu isi au locul in Anul Centenar si in conditiile in care urmeaza sa preluam presedintia UE.Este un an in care ar trebui sa ne bucuram de liniste. Fac apel public pe aceasta cale catre presedintele Klaus Iohannis sa isi schimbe atitudinea si sa actioneze in acord cu atributiile sale constitutionale. Am convingerea ca romanii au nevoie de unitate acum si trebuie sa gasim solutiile cele mai bune pentru a o asigura.Vreau sa aniversam Ziua Nationala intr-un climat de unitate si pace, fara dezbinare. Interesul national trebuie sa primeze in fata celui politic", a spus Dancila, la debutul sedintei la care Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii pe care PSD vrea sa il remanieze, nu participa.Amintim ca joi presedintele Iohannis a precizat ca nu are de gand sa avizeze vreo demisie sau revocare din Guvern pana dupa 1 Decembrie "Pana dupa 1 Decembrie nu se va schimba nimic", a replicat Iohannis cand a fost intrebat daca macar va lua act de demisia lui Lucian Sova de la Ministerul Transporturilor.Intrebat daca nu se va bloca activitatea Ministerului Transporturilor, in contextul in care Lucian Sova si-a anuntat astazi demisia, seful statului a spus ca "nu va exista asa ceva"."Nu va exista asa ceva. Nimic din ce fac eu nu pune in dificultate Guvernul. Nici vorba. Guvernul este complet, nu are decat sa lucreze! Dupa 1 Decembrie vom discuta. Nu este un post de paznic, este un post de ministru. El sta in functie si munceste pana cand se publica decretul de eliberare din functie", a adaugat Iohannis.Amintim ca, marti, presedintele Klaus Iohannis a refuzat numirea Liei Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor si pe cea a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii Ulterior, miercuri seara, social-democratii s-au reunit intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, pentru a veni cu alte propuneri. Cu unanimitate de voturi s-a stabilit ca Lia Olguta Vasilescu sa fie nominalizata pentru Ministerul Dezvoltarii, iar Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor