Dancila transmite ce a vorbit cu Iohannis la Cotroceni. Guvernul s-a incurcat in date

Documentul de la Guvern remisnu contine nicio referire la subiectul fierbinte al zilei, ordonanta pentru amnistie si gratiere, sau la orice alta tema legata de Justitie.Initial, comunicatul Guvernului mentiona ca intalnirea a avut loc pe 18 aprilie, insa ulterior a venit o erata de la Palatul Victoria, in care se precizeaza data corecta - 18 iulie.Prezentam integral comunicatul original:De la Administratia Prezidentiala, deocamdata, nu a venit niciun mesaj referitor la ce s-a discutat. Viorica Dancila a fost chemata si s-a dus, miercuri dimineata, la Cotroceni, pentru o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis. Reuniunea a inceput la ora 10:30 si a durat mai putin de 40 de minute . Cei doi oficiali nu au facut declaratii la final.Desi a chemat-o la Cotroceni, Iohannis nu a anuntat oficial motivul sau subiectele de discutie. Asa ca o anumita parte a presei a speculat ca ar fi vorba despre o reconciliere impusa de Bruxelles, pe modelul pactului de coabitare dintre Traian Basescu si Victor Ponta, mai ales ca Romania va prelua in curand presedintia Consiliului UE.In plus, intrevederea de astazi vine dupa sedinta extraordinara de guvern de ieri si inainte de sedinta Executivului care a fost anuntata pentru maine, in conditiile in care se speculeaza intens pe tema adoptarii unei ordonante de urgenta pentru amnistie si gratiere.Pana acum, Dancila nu a facut nicio referire la vreun act normativ privind amnistierea sau gratierea unor fapte de coruptie.Mai mult, la finalul sedintei de marti a Cabinetului Dancila , purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a spus ca Executivul nu a avut in discutie asa ceva. Insa joi va avea loc o noua sedinta de guvern "Nu a fost vorba in sedinta de guvern despre un act normativ privind amnistia sau gratierea. O sa fie si joi sedinta de guvern. Tematica si ordinea de zi o putem comunica doar in ziua sedintei de guvern, in functie de avizele pe care le primesc actele care vin spre aprobare", a explicat Barbu.Intrebat de ce au loc doua sedinte in aceeasi saptamana, oficialul a sustinut ca era urgenta adoptarea unei ordonante pe mediu, privind deseurile, de aceea s-a convocat reuniunea de marti a Cabinetului.Amintim ca ultima data cand s-au vazut seful statului si cel al Guvernului a fost pe 15 mai (foto), iar atunci au discutat despre memorandumul privind relocarea ambasadei Romaniei in Israel, dupa ce Iohannis i-a cerut de mai multe ori lui Dancila sa demisioneze Afla cum Romaniei i-a suierat glontul pe la ureche. De ce a esuat pe moment ordonanta amnistiei