Iohannis a chemat-o pe Viorica Dancila la Cotroceni UPDATE

Intrevederea are loc intr-un context politic sensibil, surse politice vorbind despre negocieri avansate in coalitia de guvernare pentru emiterea unei OUG privind amnistia si gratierea.Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut eforturi de culise pentru ca o astfel de OUG sa fie adoptata in sedinta de guvern de marti, partenerul de guvernare, Calin Popescu Tariceanu, i-ar fi incurcat planurile.Pe ordinea de zi a sedintei de guvern de azi, comunicata marti dimineata, lipseste orice referire la o astfel de OUG.Citeste cum Romaniei i-a suierat glontul pe la ureche. De ce a esuat pe moment ordonanta amnistiei Precedenta intalnire dintre cei doi a fost tot la solicitarea lui Klaus Iohannis, in 15 mai, dupa conflictul privind relocarea ambasadei Romaniei din Israel.La finalul lunii aprilie, presedintele Iohannis a cerut, public si in mod repetat, demisia premierului Dancila , despre care a spus atunci ca nu face fata responsabilitatii impuse de functie.