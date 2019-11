Viorica Dancila: Nu cred ca numaratoarea din diaspora mai poate schimba ceva! Ne concentram sa castigam prezidentialele!

Ziare.

La scurt timp dupa anuntarea rezultatelor exit-poll - potrivit carora Klaus Iohannis si Viorica Dancila ar merge in turul II al alegerilor prezidentiale - Alianta USR-Plus si Mircea Diaconu au avansat ideea ca numaratoarea voturilor din diaspora ar putea aduce o rasturnare de situatie. Mai exact, cele doua surse au sustinut ca - cu ajutorul voturilor romanilor din strainatate - Dan Barna ar putea sa ii ia locul Vioricai Dancila, in al doilea tur al alegerilor.In context, Viorica Dancila a declarat pentru Ziare.com ca nu crede ca asa ceva s-ar mai putea intampla., a precizat Viorica Dancila.De asemenea, Viorica Dancila i-a raspuns si lui Victor Ponta, care, la scurt timp dupa anuntarea rezultatelor exit poll, a apreciat ca, pe viitor, stanga va trebui reformata si ca nu va mai putea sa castige competitii electorale doar dand bani unor primari care, in schimb, mobilizeza la vot oamenii varstinici.Presedintele PSD a spus ca nimeni din partidul pe care-l prezideaza nu-l mai asculta pe Victor Ponta, care este"., a mai declarat Viorica Dancila.Intrebata ce avantaje considera ca are in turul II al alegerilor si care ar putea-o ajuta sa il invinga pe Klaus Iohannis, Viorica Dancila a declarat:, a spus Dancila.