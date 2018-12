Viorica Dancila vrea sa cada la pace. Ce ii propune lui Iohannis si cum raspunde presedintele

Miza pentru Cotroceni

Pacea vine de la PSD

Raspunsul lui Iohannis

Acesta este Klaus Iohannis, care a si facut declaratia de candidatura. Dinspre PSD nu a aparut inca nicio propunere, iar Liviu Dragnea, chiar daca ar reusi sa isi stearga vechea condamnare definitiva (cu suspendare) si sa isi aserveasca intreg sistemul de justitie, tot nu are decat un bazin electoral extrem de mic si de vulnerabil, deoarece consumul televiziunilor toxice nu se traduce si in potential electoral.O stie si Victor Ponta, cu atat mai mult Liviu Dragnea. Sigur, seful PSD ar schimba si sistemul de vot, daca ar putea, astfel incat sa fie si presedinte de tara, dar nu despre vointa lui Dragnea este vorba.Nu exista niciun scenariu in care o candidatura directa a lui Liviu Dragnea la presedintie sa fie posibila. Isi va gasi un nou golem, pe modelul Vioricai Dancila la Guvern?E greu de crezut ca servilismul, capacitatea de a renunta la simtul ridicolului si putinta de a fi tinta hohotelor de ras sunt repetabile si de gasit pe toate drumurile. Cu multele lor pacate, nici Sorin Grindeanu si nici Mihai Tudose nu au putut sa poarte aceasta povara a rusinii pana la capat.Ramane varianta Calin Popescu Tariceanu, vesnicul candidat, o fosta speranta liberala, care, banuiesc, are scris discursul de presedinte, acela cu proiectul de tara. Tariceanu poate juca numai cu Tudorel Toader, care, din scurte precizari, arunca in aer si bunul-simt, si logica, dar mai ales amnistia si gratierea fara de care Tariceanu aluneca incet spre nota de subsol a istoriei contemporane.In ceea ce priveste Opozitia, un singur lider politic, fara-de-partid, Dacian Ciolos, a spus ca nu exclude o candidatura pentru Cotroceni . Oricum, fostul premier l-ar contracandida intr-o prima etapa pe Klaus Iohannis si nu imi dau seama daca are sau nu macar o sansa de a intra el, si nu presedintele, in turul al doilea de scrutin.Nu e clar nici de ce Miscarea pe care o conduce nu este mai transparenta in ceea ce priveste statutul incert al inca-nu partidului, mai ales ca tot ce au facut cei de la Romania Impreuna in ultimul an este destul de unic si corect, si anume constructia unei baze in tara, pe care sa se ridice mai apoi esafodajul politic.Aceasta tergiversare a unei identitati politice oficiale, care e cauzata mai degraba de contestatii si piedici externe, ii va aduce deservicii lui Dacian Ciolos, pentru ca se va adauga profilului lui de indecis si de om mai degraba de sistem.In acest context, Viorica Dancila vrea sa cada la pace Apeleaza prim-ministrul la rolul european pe care il va avea Romania, odata preluata presedintia prin rotatie a Uniunii Europene, si cere, asadar, consens. Nu spune si care sunt lucrurile asupra carora este nevoie de consens cu prim-ministrul si cu partidul care exercita guvernarea. Care este agenda interna in acest mandat european?Ca o coincidenta, discursul prim-ministrului s-a nimerit a fi in acelasi timp in care Maia Sandu si Andrei Nastase denuntau, de la Chisinau, cardasia Guvernului de la Bucuresti cu oligarhia lui Plahotniuc.Prin Ministerul de Externe, Romania a blocat un raport european, care incrimina derapajele de la democratie ale Republicii Moldova si anularea alegerilor pentru Primaria de la Chisinau, castigate corect de Andrei Nastase.Or, in acest caz este o discrepanta majora intre Romania, stat membru UE, si UE: UE a condamnat raspicat, si nu doar o data, ce s-a intamplat la alegerile de la Chisinau.Mai mult, Andrei Nastase este primit de liderii europeni, ba chiar se afla la Strasbourg si cand Viorica Dancila cerea pace, in Parlamentul de la Bucuresti, in vreme ce ministrul Afacerilor Externe cautiona, in numele Romaniei si in dispretiul Uniunii Europene, personajul care a blocat functia de primar a lui Nastase.Asadar, in ce anume vrea pace Viorica Dancila? Care este agenda Guvernului PSD, pentru care cere acest consens national? Putem lesne presupune ca apelul la unitate al prim-ministrului inseamna, pur si simplu, cautionarea tuturor deciziilor pe care le va lua, un fel de liniste de fatada, sa nu ne facem iarasi tara de ras.Ca orice lider mediocru, Viorica Dancila are o constiinta tulbure si un fals sentiment al propriei importante. Nu exista lider european care sa nu faca diferenta intre Romania si PSD, asa ca singurul expus ridicolului ramane acest prim-ministru din buzunarul lui Liviu Dragnea.Klaus Iohannis a lasat mult prea mult adversarul sa joace cu arbitrul, pana cand acesta din urma, Curtea Constitutionala, in speta, nu doar ca nu mai mediaza partida, dar asigura o cale cat mai libera pentru PSD.A existat un moment pana la care acest mod de a-si exercita functia prezidentiala, accentuand reprezentarea mai degraba decat initiativa, a fost acceptat de electoratul lui Iohannis. "A treia sansa" insa a modificat esential contractul pe care acest electorat l-a incheiat cu cel caruia i-a incredintat mandatul.A facut Klaus Iohannis fata unor asteptari pe care societatea le considera legitime?Raspunsul e complicat, pentru ca presedintele oscileaza intre discursuri si gesturi puternice - refuzul de a accepta remanierea in remaniere si reinscaunarea Olgutei Vasilescu in Guvern - si gesturi la fel de puternice de cedare, cum a fost demiterea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, cu toate ca CSM respinsese, argumentat, raportul lui Tudorel Toader.Acestei ambivalente i se adauga si momentele fara grila de lectura, percepute ca inutile sau chiar ratate. Este exemplul recentei sedinte in care CSM si-a ales conducerea, pe care presedintele trebuia sa o prezideze, dar el s-a marginit sa spuna cateva cuvinte de genul locului comun si a plecat.Klaus Iohannis nu are de ce sa raspunda apelului la pace al Vioricai Dancila, dar trebuie sa raspunda electoratului, societatii civile si partenerilor externi. De pilda, in chestiunea atitutidinii fata de regimul politic de la Chisinau, presedintele este de aceeasi parere cu ministrul de Externe? A fost consultat in privinta blocarii raportului european care constata ca in Republica Moldova drepturi democratice esentiale sunt incalcate?O pace de acest fel, neexplicata, e mai riscanta pentru Romania decat pacea de ochii lumii, pe care o vrea Viorica Dancila.