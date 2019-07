Cum vrea Viorica Dancila sa isi faca profil de prezidentiabil, catarandu-se pe tragedia de la Caracal. Strategii fara materialul clientului

Ce a vrut sa obtina Viorica Dancila?

Trimiterile la cei doi contracandidati cotati cu sansa de a intra in turul doi

Anuntul convocarii unui referendum, atribut al presedintelui.

Recursul la popor.

Daca Viorica Dancila ar fi aparut vineri seara in istoria politica a Romaniei, am fi putut fi tentati sa credem ca avem in fata ochilor un prim-ministru onorabil.A ordonat anchete, a repartizat resurse, l-a trimis pe ministrul de Interne sa isi suflece manecile si sa se ocupe personal de caz, a anulat evenimentele politice, derizorii, in fata interesului public imediat.Prim-ministrul roman a spus, in primele declaratii de dupa ce drama de la Caracal a devenit tema publica, ceea ce trebuie:* A transmis ca detine controlul institutional si capacitatea de a gestiona situatia* A facut apel formal la non-politizare* A indicat primii tapi ispasitori, vinovati macar simbolici - seful Politiei Romane si prefectul de Olt Dezamorsarea tensiunii sociale prin pedepsirea simbolica a unui vinovat se preda in comunicarea de criza. E una dintre masurile urgente care se iau, inainte ca emotia sa explodeze.In momentul in care Viorica Dancila insa a anuntat ca a cerut demiterea sefului Politiei, ea s-a devoalat ca fiind aceeasi Viorica Dancila care citeste de pe foaie nume gresite de capitale si care valideaza interventia brutala a jandarmilor impotriva protestatarilor veniti din diaspora.Pentru caOr, cand tocmai prim-ministrul responsabil de distrugerea ultimelor tesaturi sociale care conecta cetatenii si institutiile este cel care isi aroga dreptul de a reprezenta si repartiza dreptatea, efectul este de bumerang.Sentimentul colectiv de nedreptate este unul colosal de puternic si tocmai asta au reusit sa puna in miscare noii strategi de imagine ai Vioricai Dancila, care au aplicat principii si tehnici de manual, dar nu au tinut cont de materialul clientului.Viorica Dancila a ramas aceeasi, incercand sa fie alta, asa cum ea insasi si-a descris traiectoria profesionala a ultimilor doi ani, in interviul de la Digi24.In ultimele mesaje pe care le-a publicat pe contul de Facebook, unul devenit extrem de activ de la eliberarea de sub tutela lui Liviu Dragnea, Viorica Dancila a incercat sa se institutie drept candidat la prezidentiale.Oficial, PSD a desemnat-o sa intre in cursa pentru Cotroceni, dar niciun pesedist nu a vazut in ea un profil de candidat, ci mai degraba un politician care poate fi sacrificat intr-o astfel de campanie.Cateva indicii:- Klaus Iohannis si Dan Barna - au rolul de a o pune pe Viorica Dancila pe acelasi plan de credibilitate in scrutinul prezidential.Ca prim-ministru, Viorica Dancila are la indemana alte parghii de inasprire a pedepselor pentru viol/crima, parghii pe care, de altfel, le-a folosit din prea-plin si derapand in anii de cand guverneaza tara.Viorica Dancila este lipsita de legitimitate politica si de orice fel de autoritate culturala/intelectuala si atunci, ca orice lider de impostura, dar tinut la putere de catre cei care vor sa profite de resursele puterii, face apel la Popor.In acest caz, prim-ministrul care propune un referendum pe care nu are caderea constitutionala sa il convoace, dar nici alta sansa de legitimare decat impostura, uzurparea si apoi arogarea unui mandat dat de Popor, ar vrea ca oamenii sa decida daca un criminal care violeaza si ucide copii trebuie mai aspru pedepsit sau nu."Sa spuna Poporul!" este uzurparea pe care o practica in general liderii autoritari, iar Viorica Dancila, desi vrea sa se masoare cu Dan Barna si Klaus Iohannis, contracandidatii democratici in alegerile prezidentiale, esueaza prin a repeta ceea ce ar fi spus Liviu Dragnea.Un guvern functional este cel care administreaza situatiile, in virtutea mandatului pe care il are, iar prim-ministrul este intaiul functionar, cel care nu are o legatura directa cu electoratul, ci una administrativa, contractuala.Atunci cand fenomenul copiilor lasati in grija bunicilor devine cronic - un astfel de copil era Luiza -, e treaba Guvernului si a politicilor guvernamentale. Atunci cand copiii din sate merg la scoala sau la cinema cu ocazia - Alexandra -, e treaba Guvernului ca nu exista retea publica de transport.Iar cand autoritatile esueaza, cand Luiza si Alexandra mor, nu e treaba Guvernului sa cheme Poporul "sa spuna", dar e treaba prim-ministrului sa respecte doliul si sa nu isi catere o candidatura oricum derizorie pe o crima pe care o face posibila zi de zi, prin impostura si degradare institutionala.