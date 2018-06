Dancila, o noua gafa cand a vorbit de condamnarea lui Dragnea: A inventat un nou termen in Drept, "recursul in apel"

Ziare.

Termenul de "recurs in apel" nu exista in Codul de Procedura Penala din Romania. Exista doar apel. Alte cai extraordinare de atac sunt recursul in casatie, revizuirea sau contestatia in anulare.Gafa Vioricai Dancila nu a fost trecuta cu vederea pe mai multe grupuri ale specialistilor in Drept. Pe unul dintre acestea chiar s-a facut un sondaj inedit."Impotriva hotararii de condamnare, pronuntata in prima instanta de ICCJ, calea de atac este:a) recursul din apel;b) apelul din recurs;c) recursul la apel. "Si alti specialisti in Drept au comentat acesta situatie pe Facebook: "Daca nu le ai cu Dreptul de ce plonjezi in piscina cu rechini? Apelul si recursul nu sunt acelasi lucru. Ambele sunt cai de atac, dar apelul e o cale ordinara de atac si recursul una extraordinara. Apelul suspenda executarea hotararii din prima instanta, iar recursul nu. Diferenta majora consta in faptul ca in recurs nu se mai dezbate fondul cazului (faptele insine) . Ai dreptul sa ataci doar forma (intocmirea actelor, alcatuirea completului, motivarea hotararii, etc.) ."(I.S.)