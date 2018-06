Danilet cere CSM sa reactioneze dupa declaratiile facute de Dancila si Dan la adresa judecatorilor care l-au condamnat pe Dragnea

Condamnarea

"Primul-ministru al tarii a declarat ca sentinta pronuntata ieri este una arbitrara. Ministrul de Interne a declarat ca hotararea este una politizata si impiedica reformarea statului real. Eu cred ca este necesar ca CSM sa reactioneze de urgenta, punand capat acestor atacuri la adresa judecatorilor supremi. Iar pentru cine nu stie: reforma Justitiei s-a facut in 2004 - 2005 si asa am fost primiti in UE. Ce se face acum nu are nicio legatura cu reforma", a scris Danilet pe Facebook.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat, joi, de Inalta Curte, la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Decizia a fost luata in majoritate, de doi judecatori, in timp ce al treilea magistrat a fost pentru achitare.Imediat dupa anuntul sentintei, premierul a avut o interventie. "Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului", a declarat Viorica Dancila. Tot joi, ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut ca sentinta in dosarul DGASPC Teleorman prin care Liviu Dragnea a fost condamnat este "una politizata"."Nu este o decizie definitiva! Este evident ca aceasta sentinta este una politizata. Este raspunsul vindicativ nu numai la presiunea strazii, ci si la incercarea autoritatilor legislative si executive de a reforma statul de drept, acela real! De a armoniza legislatia respectand Constitutia si deciziile CCR, asa cum se intampla in orice democratie autentica!", a scris, joi, Carmen Dan, pe Facebook. (I.S.)