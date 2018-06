DIICOT a inceput urmarirea penala pentru inalta tradare in cazul Orban-Dancila

Ziare.

"La data de 07.06.2018 s-a inceput urmarirea penala in rem (cauza Dancila/Orban) pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.398 Cod Penal (inalta tradare) raportat la articolul 394 lit.b si articolul 407 al.1 Cod Penal (divulgarea sectetului care pericliteaza securitatea nationala) ", transmite DIICOT intr-un comunicat remisAmintim ca, pe 17 mai, Ludovic Orban a depus o sesizare la Parchetul General cerand cercetarea unor "fapte savarsite de Viorica Dancila, dar si de presedintele PSD, Liviu Dragnea".Liderul PNL a precizat ca sesizarea este legata de "pregatirea, adoptarea, aducerea la cunostiinta opiniei publice si tot ce s-a intamplat ulterior adoptarii memorandumului" cu privire la mutarea ambasadei din Israel."Aceasta sesizare este depusa de mine, Ludovic Orban, in calitate de cetatean al Romaniei. Am facut acest demers, pentru ca l-am considerat o obligatie morala pentru mine. Niciodata nu am acceptat sa inchid ochii, sa tac, sa fiu pasiv atunci cand am sesizat lucruri grave care afecteza interesele fundamentale ale Romaniei.Ceea ce se intampla de o buna bucata de vreme risca sa distruga orice urma de credibilitate a Romaniei, sa distruga punti care au fost construite zeci de ani. Risca sa puna in pericol interese fundamentale ale Romaniei, care sunt puse pe taraba, ca la talcioc, de Dragnea si acolitii lui pentru interese personale", a declarat liderul PNL.Ulterior, Parchetul General a dispus trimiterea dosarului in care Ludovic Orban a sesizat fapte de tradare nationala si uzurpare de functii in cazul lui Liviu Dragnea si al Vioricai Dancila structurii de parchet competenta, adica Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) .