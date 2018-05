Dragnea anunta ca Dancila a trimis Corpul de Control la Posta ca sa afle de ce intarzie pensiile

Ziare.

"Un subiect important se refera la modul de plata a pensiilor catre pensionari. Au aparut, in ultima perioada, intarzieri in anumite judete ceea ce este inadmisibil, deoarece Guvernul a transferat la timp banii catre Posta.Doamna premier a cerut explicatii la ministrul Comunicatiilor si conducerea Postei Romane si am aflat de ce suntem in aceasta situatie. Doamna premier a dispus sa faca o verficare atenta si serioasa", a declarat Liviu Dragnea, luni, dupa sedinta Biroului Permanent PSD.Liderul PSD a mai anuntat ca pana la data de 15 a lunii vor fi date pensiile."S-a decis sa nu mai existe confuzie si orice pensionar sa stie exact, ca pensiile sa fie platite pana in 15 a lunii. S-a stabilit ce actiuni trebuie sa se faca: la 1 se vireaza banii, apoi in 9 zile calculul arata ca se pot achita toate pensiile. Ca 15 mai sa fie ultima zi in care sa se plateasca pensiile. Sa vedem daca se poate de luna viitoare fiind conditionati de toate aceste demersuri juridice", a mai spus Dragnea.